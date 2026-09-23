Manchester United Women golea 10-1 al Sheffield United con doblete de la mexicana Rebeca Bernal

Manchester United Women goleó 10-1 al Sheffield United Women este miércoles, en la primera fecha de la Subway Players Cup, con un doblete de la mexicana Rebeca Bernal, quien fue titular y consiguió sus primeras anotaciones con el conjunto inglés.

Bernal abrió su cuenta goleadora en la competición al minuto 18, cuando Jess Simpson ejecutó un tiro de esquina desde la punta derecha. Bernal apareció dentro del área, se elevó y conectó el balón con la cabeza para colocar el segundo tanto del Manchester United en el encuentro.

La primera anotación había llegado al minuto 15 por conducto de Maya Le Tissier. Después del tanto de Bernal, el equipo de Manchester amplió la ventaja antes del descanso con las anotaciones de Mared Griffiths, Lea Schüller y Ella Toone, para marcharse al entretiempo con un 5-0.

Rebeca Bernal completa su doblete

Schüller volvió a marcar al minuto 53 para ampliar la diferencia y dos minutos después llegó el segundo tanto de Bernal. La mexicana apareció nuevamente en el área para rematar de cabeza una jugada iniciada con un tiro de esquina.

Manchester United movió el balón en corto desde la punta izquierda y Toone recibió para enviar un centro al segundo palo. Bernal atacó el envío y conectó otro cabezazo que terminó dentro de la portería del Sheffield United.

La goleada continuó con las anotaciones de Jess Simpson y Mared Griffiths, quien marcó en dos ocasiones para completar los diez goles del conjunto local. Amy Andrews consiguió el único tanto del Sheffield United al minuto 73.

El resultado permitió al Manchester United comenzar la competición en el primer puesto de la clasificación general, después de una jornada en la que estableció una diferencia de nueve goles sobre su rival.

Para Bernal, el partido también representó otro momento dentro de su llegada al futbol inglés. La mexicana ya había hecho historia al convertirse en la primera jugadora de su país en disputar la Women's Super League y ahora consiguió sus primeros goles con el equipo.

¿Cómo se juega la Subway Players Cup?

La Subway Players Cup cuenta con una primera fase de liga en la que los equipos disputan seis partidos. Al terminar esta etapa, los ocho mejores clasificados avanzan a los cuartos de final, donde comienza la fase de eliminación directa.

La competencia reúne a 11 equipos de primera división y 13 de segunda. Sin embargo, los tres clubes de la Women's Super League que consiguen su clasificación a la UEFA Champions League femenina no participan en el torneo de copa.

Con su triunfo ante Sheffield United, Manchester United Women inició su participación con una victoria que lo coloca al frente de la clasificación después de la primera jornada.