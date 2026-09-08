Messi va por otro equipo: principio de acuerdo con Eldense

Lionel Messi no le quita el ojo para seguir invirtiendo en equipos de España. Este martes 8 de septiembre, se informó que el astro argentino tiene un principio de acuerdo en adquirir al CD Eldense de la Segunda División española.

El Eldense sería el segundo equipo con el que se hace el “10”. En el pasado mes de abril, se anunció que compró al Cornellá, equipo de la Tercera Federación catalana.

Lionel Messi estaría cerca de comprar al CD Eldense de la Segunda División española AFP

Según el acuerdo que difundió la agencia EFE, Messi se haría del cien por ciento de las acciones del Eldense, sin que estén de por medio terceros.

De concretarse el acuerdo contractual, el anuncio oficial se daría en los próximos días. También está sujeto a la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En el pasado mes de abril, Messi ya compró al Conellá AFP

En el pasado mes de mayo, el CD Eldense, Decano de la provincia de Alicante, se coronó campeón de la Primera Federación de la Real Federación Española de Futbol.

Hace unos días, el equipo le dio las gracias al técnico Claudio Barragán, después de haber conseguido dos puntos en cuatro jornadas de Liga.

En la planeación que presentó el equipo, el Eldense tendrá este miércoles 9 de septiembre un entrenamiento a puerta abierta.