Messi se despide de su papá con emotiva carta: “no sé qué voy a hacer”

Lionel Messi se despidió de su papá y representante con una emotiva carta, en la que admite que no sabe qué hará sin él y reveló sus dudas para jugar por mucho tiempo.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba un poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, publicó Lionel Messi en una carta que difundió en redes sociales.

Messi repasó los últimos meses de vida de su padre Reuters

El astro argentino inició su carta con sorpresa del fallecimiento de su papá Jorge Messi a los 68 años de edad y afirmó que no quiere caer.

“Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho tiempo por disfrutar”, comenzó.

En el texto, Messi repasó los últimos meses de vida de su padre, coincidentes con el desarrollo del Mundial 2026.

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, dijo el astro argentino, que partió el martes por la noche de Argentina rumbo a Estados Unidos tras el funeral de su padre.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, dijo Messi en sus primeras declaraciones tras la final perdida ante España por 1-0 en Nueva Jersey.

Messi destacó el rol fundamental de su padre en su vida y en su carrera: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada".