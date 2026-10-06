Messi no aguanta y rompe en llanto en pleno autobús de Argentina (VIDEO)

El autobús de la Selección Argentina ya dejó atrás el predio de Ezeiza y avanza rumbo al Estadio Monumental, donde viaja el plantel completo, junto con Lionel Messi, quien no pudo aguantar el sentimiento y fue captado llorando.

El trayecto no fue silencioso. A lo largo del recorrido, la gente se apostó en veredas, puentes y accesos para despedir al 10 con banderas, cánticos y el aliento de siempre.

Entre saludos desde la ventanilla, las cámaras captaron a Messi visiblemente emocionado: se lo vio llorar y secarse el rostro con un papel, en una imagen que condensó lo que significa esta noche para él y para el país.

Con Messi al frente, Argentina manda al equipo campeón del mundo para el partido ante Benín REUTERS

No hizo falta una declaración. Después de más de dos décadas con la selección, de las críticas, de la Copa América, la Finalissima y el Mundial, el llanto dentro del micro fue la señal más clara de la emoción total que atraviesa este día.

El Monumental lo espera, con las entradas agotadas y una despedida que el propio futbol argentino viene armando desde temprano.

La fiesta en el Monumental para despedir a Messi ya inició

En Núñez, el estadio no aguarda el pitazo inicial para vivir el adiós de Messi. Desde la tarde los hinchas coparon los accesos, el Fan Fest “Gracias, Leo” y las tribunas con cánticos, banderas y el nombre del 10 en cada rincón.

La previa se transformó en una celebración abierta, con música en vivo y un clima más de homenaje que de amistoso.

En medio de ese recibimiento, Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, y el resto de la familia (Celia, su madre, y los hijos) se convirtieron en otro centro de la noche.

Los hinchas se acercaron a saludar y a sacarse fotos con ellos, como si el agradecimiento también les correspondiera a quienes acompañaron cada etapa de esta historia.

El partido contra Benín todavía no empezó, pero la despedida, en las calles y en las plateas, ya está en marcha.