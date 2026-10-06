¡Messi titular! Argentina con XI de Copa del Mundo para despedir a Leo

En cuestión de horas, Lionel Messi vivirá el partido que nadie quería que llegara. Esta tarde, en un Monumental, el capitán vestirá por última vez la camiseta de la Selección Argentina en el amistoso ante Benín, el cierre de una carrera de 21 años con la Albiceleste y de una era que dejó al futbol argentino en la cima del mundo.

Después de las goleadas ante Bolivia y Burkina Faso en esta Fecha FIFA, el 10 sale a la cancha sabiendo que cada toque puede ser el último con la celeste y blanca.

Messi recibirá un homenaje este martes 6 de octubre, cuando Argentina se mida a Benin AFP

Scaloni manda alineación de Campeón del Mundo ante Benín

Lionel Scaloni reservó para esta noche la base de los jugadores históricos que fueron campeones del mundo en Qatar 2022 y que acompañarán a Messi en un once de lujo pensado para rodear al capitán en su última función y no para administrar minutos.

Atrás, el arco vuelve a ser de Emiliano Martínez, el ‘Dibu’ de las noches grandes. La zaga central la formarían Cristian Romero y Nicolás Otamendi, quien también jugará su último partido con Argentina.

Agustín Giay por la derecha ante las ausencias de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. En el lateral izquierdo queda la única duda, aunque Nicolás Tagliafico parte como favorito.

En el medio regresa Rodrigo De Paul, citado especialmente para despedir a Messi en la cancha, junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, el tridente que levantó la Copa del Mundo en Qatar.

Adelante, el 10 juega por detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, la dupla que compartió con él los títulos de este ciclo.

La formación probable de Argentina ante Benín