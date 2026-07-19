Messi entra al club más cruel del Mundial: futbolistas con dos finales perdidas

Lionel Messi alcanzó otra página en la historia de la Copa del Mundo, aunque esta vez desde el lado más doloroso. Tras caer Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el capitán albiceleste ingresó a un grupo exclusivo y despiadado que es el de los futbolistas que han perdido dos finales del máximo torneo de selecciones.

La derrota 1-0 ante España en el tiempo extra se sumó a la caída sufrida frente a Alemania en la final de Brasil 2014. En medio de esas dos heridas apareció la gloria de Qatar 2022, cuando Messi finalmente levantó la Copa del Mundo después de vencer a Francia en una de las finales más recordadas de la historia.

Pero el futbol también tiene una memoria extraña. Aunque Messi logró conquistar el único título que parecía faltarle, su carrera mundialista quedó marcada por tres finales, con dos derrotas y un campeonato.

Leo Messi llora tras perder la Final del Mundial 2026 REUTERS

¿Cuántos futbolistas han perdido dos finales?

El argentino se unió a una lista donde aparecen algunas de las figuras más importantes que jamás lograron completar la misión y en la cual está la Holanda de Johan Cruyff, la generación alemana de los años 80 y ahora Messi.

Antes de Messi, los casos más famosos pertenecían a selecciones que quedaron grabadas en la historia por su futbol, pero no por sus títulos.

La Holanda de 1974 y 1978 fue una de las grandes víctimas. Aquella selección revolucionó el juego con el "futbol total", pero perdió dos finales consecutivas. Primero cayó ante Alemania Occidental en Múnich y cuatro años después fue derrotada por Argentina en Buenos Aires.

Jugadores como Johan Neeskens, Ruud Krol, Johnny Rep y Rob Rensenbrink vivieron la misma pesadilla que es llegar dos veces al partido más importante del mundo y quedarse a un paso de la gloria.

Una década después apareció otra generación marcada por la frustración. Alemania Occidental perdió las finales de 1982 y 1986 ante Italia y Argentina, respectivamente. Futbolistas como Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge, Pierre Littbarski y Toni Schumacher quedaron inscritos en ese grupo.

En total, 28 futbolistas han perdido dos finales mundialistas. La lista está dominada por dos generaciones completas: la Holanda de 1974 y 1978, y la Alemania Occidental de 1982 y 1986. Messi se convirtió en el primer jugador argentino en ingresar a ese grupo tras caer ante Alemania en Brasil 2014 y frente a España en 2026

Messi es diferente dentro de esa lista

Ninguno de esos jugadores logró levantar la Copa después de perder dos finales. El argentino sí pudo cerrar la cuenta pendiente en Qatar, aunque el golpe de 2026 volvió a abrir una cicatriz que parecía cerrada.

La historia mundialista de Messi es una montaña rusa. Es uno de los futbolistas con más partidos, más minutos y más récords en la Copa del Mundo, pero también uno de los pocos que han sentido dos veces la derrota en el último partido.

En 2014 estuvo a un gol de convertirse en campeón. En el Maracaná, Alemania ganó 1-0 con el tanto de Mario Götze en el minuto 113. Ocho años después, Messi encontró revancha en Qatar al derrotar a Francia en penales tras un empate 3-3.

Futbolistas con dos finales perdidas

Holanda 1974 y 1978

Jan Jongbloed

Piet Schrijvers

Wim Rijsbergen

Ruud Krol

Wim Suurbier

Wim Jansen

Arie Haan

Johan Neeskens

Willem van Hanegem

Willy van de Kerkhof

René van de Kerkhof

Rob Rensenbrink

Johnny Rep

Ruud Geels

Willy van der Kuijlen

Alemania Occidental 1982 y 1986

Toni Schumacher

Lothar Matthäus

Pierre Littbarski

Rudi Völler

Karl-Heinz Rummenigge

Klaus Allofs

Felix Magath

Hans-Peter Briegel

Karlheinz Förster

Karl Allgöwer

Frank Mill

Eike Immel

Lionel Messi (2014 y 2026)

Dato: Messi es el único futbolista que perdió dos finales de Mundial y además consiguió levantar la Copa en otra edición (campeón en 2022).