¡Histórico! Lionel Messi es el primer futbolista en disputar tres finales del Mundial como titular

Lionel Messi volvió a romper una marca en la historia de la Copa del Mundo. Con su presencia en el once inicial de Argentina para la final de 2026 frente a España, el capitán albiceleste se convirtió en el primer futbolista que disputa tres finales mundialistas como titular.

Aunque seis jugadores habían integrado la convocatoria de una selección en tres finales de la Copa del Mundo, ninguno había iniciado los tres partidos desde el silbatazo inicial. Con esta aparición, Messi establece un registro inédito en la máxima competencia del futbol internacional.

Entre los futbolistas que llegaron a tres finales mundialistas se encuentran Pelé, Ronaldo, Cafú, Lothar Matthäus, Pierre Littbarski y el propio Lionel Messi. Sin embargo, solo Cafú había tenido participación en las tres definiciones que disputó con Brasil.

En Estados Unidos 1994 ingresó de cambio tras la lesión de Jorginho, mientras que en Francia 1998 y Corea-Japón 2002 fue titular. Esa sustitución impedía que el brasileño ostentara la marca que ahora pertenece en solitario al capitán argentino.

Las tres finales mundialistas de Lionel Messi

La primera final de Copa del Mundo que disputó Lionel Messi como titular fue en Brasil 2014. El entonces entrenador de Argentina, Alejandro Sabella, lo mantuvo en el once inicial, tal como había ocurrido durante todo el torneo.

En aquella definición, la Albiceleste cayó ante Alemania en los tiempos extra con el gol anotado por Mario Götze.

Ocho años después, Messi volvió a ser titular en la final de Qatar 2022. Como capitán de la selección argentina marcó dos goles, uno en el tiempo regular y otro durante los tiempos extra, antes de convertir también su disparo en la tanda de penales que le dio a Argentina su tercer campeonato mundial.

La final de la Copa del Mundo 2026 representa su tercera aparición consecutiva como titular en una definición por el título, un registro sin precedentes en la historia del torneo.

Messi en su tercera final de Copa del Mundo. REUTERS

Además del récord individual, Argentina buscará conquistar el bicampeonato mundial. En caso de conseguir el título, la Albiceleste se convertirá en la tercera selección que gana dos Copas del Mundo de manera consecutiva, después de Italia, campeona en 1934 y 1938, y Brasil, que levantó los títulos de 1958 y 1962.

Un triunfo también permitiría a la selección argentina alcanzar cuatro campeonatos del mundo e igualar a Italia y Alemania como las segundas selecciones más ganadoras en la historia del torneo, solo por detrás de Brasil, que suma cinco títulos.