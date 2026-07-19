Leo Messi, hasta las lágrimas tras perder la Final del Mundial 2026 (VIDEO)

Pese a llegar como la vigente campeona del mundo, Argentina fue completamente superada por España, que al final logró coronarse en el Mundial 2026, algo que Leo Messi no aguantó y terminó llorando.

La ilusión que tenía la Albiceleste y todos los argentinos por lograr el bicampeonato era demasiada, sin embargo, la Furia Roja fue ampliamente superior.

La Selección Argentina perdió la Final del Mundial 2026 REUTERS

Messi, al borde del llanto tras subcampeonato de Argentina

La derrota en la Final del Mundial 2026 no fue algo sencillo para Argentina y todo se vio reflejado en que su capitán y máxima figura, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas.

Pese a que ya había pasado mucho tiempo, en la ceremonia de premiación, el 10 argentino se fue a un costado y mientras los españoles recibían su medallas, Leo no aguantó.

Pese a ya haber sido campeón del mundo, haber ganado todo en el futbol, Messi rompió en llanto. El astro argentino no pudo contener su tristeza y sus lágrimas lo reflejaron.

¿El retiro de Messi en Argentina está cercano?

Antes de iniciar el Mundial 2026, no estaba seguro que Messi jugará con Argentina. Con 39 años, el ‘10’ logró demostrar que aún tiene mucha calidad para seguir jugando al futbol y guio a su selección a una nueva final.

Sin embargo, es muy probable que Leo haya jugado su último partido de una Copa del Mundo. Ya que para el Mundial de 2030, Messi tendrá 43 años y podría ser difícil que pueda ser convocado.

Claramente esto es mera especulación y todo queda en lo que Messi y el cuerpo técnico de Argentina para esa justa decidan para el bien de la selección.