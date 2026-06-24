De Hermosillo y Dakota a la CDMX: La travesía familiar para ver el regreso de César Montes

César Montes volvió a la titularidad con México y no lo hizo solo. Su familia, desde Hermosillo y hasta con refuerzos de Dakota del Norte, estuvo en el Estadio Ciudad de México para apoyarlo.

Montes se ha consagrado como uno de los mejores centrales de México en el último lustro y, junto a Johan Vásquez, formó una pareja que le dio solidez y seguridad al proyecto del 'Vasco' Javier Aguirre. Sin embargo, en su presentación mundialista en 2026, fue expulsado ante Sudáfrica, por lo que se perdió el juego contra Corea en Guadalajara.

"Para nosotros no era tarjeta roja", comenta su primo, quien está emocionado como el resto por llegar al estadio en la Ciudad de México. "Fue frustrante no verlo contra Corea, pero ni modo, ahora sí estará".

Entraron con ayuda del Cachorro Montes

El mismo 'Cachorro' Montes les ayudó a conseguir las entradas y llegaron desde el norte del país junto a tres amigos de Dakota del Norte. Todos llevaban el jersey de Montes y el taxi que los acercó al inmueble los dejó justo a dos kilómetros de distancia. Pararon en una tienda de conveniencia y emprendieron el camino para seguir con la aventura.

Montes seguirá en el futbol ruso, tiene contrato hasta el 2029

"Es la primera vez que venimos a la Ciudad de México, tanto nosotros como los amigos de Estados Unidos, y nos han tratado muy bien. Sabemos que es una ciudad muy grande y compleja, pero la verdad estamos contentos de estar aquí".

Siguieron su camino y después se enteraron de que Montes va de titular en la zaga central junto a Israel Reyes.