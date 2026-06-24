La petición de Javier Aguirre a minutos del México Vs Chequia, reveló Israel Reyes

Tras quedarse sin actividad en el segundo partido de la Selección Mexicana por problemas musculares, Israel Reyes aseguró que no se guardarán nada a pesar de los cambios en el XI titular y el boleto amarrado como líderes del Grupo A hacia los 16avos de Final.

Volviendo a la central de la Selección Mexicana, posición en la que compartirá junto con César Montes, Israel Reyes fue contundente sobre lo que Javier Aguirre les pidió para este compromiso a disputarse en la cancha del Estadio Ciudad de México:

No dar por hecho nada, estar motivadísimos, no salir a caminar al campo, quiere que hagamos de lo que estamos hechos. Es muy importante ganar siempre”.

Panorámica del Estadio Ciudad de México minutos antes del México Vs Chequia del Mundial 2026. Mexsport

¿México tendrá planteamiento defensivo ante Chequia?

Israel Reyes, César Montes, Edson Álvarez y Luis Romo cuentan con buen juego aéreo y tendrán que soportar una de las grandes fortalezas del cuadro europeo, por lo que uno de los mediocampistas podría terminar desempeñando una nueva función que de inicio se consideraría medrosa:

Siempre cambia, tenemos una base que terminan siendo tres centrales por cómo se da el partido, se va el lateral y de repente pueden ser dos centrales. Todo depende de cómo se va dando el juego”.

Finalmente, en busca de los 3 puntos que los harían escribir una página sin precedentes en la historia de la Selección Mexicana en Mundiales, Israel Reyes fue claro y reveló que uno de los grandes objetivos es mantener a la afición de su lado por el resto de la justa veraniega:

Es un Mundial, no queremos salir y ver qué pasa. Estamos en nuestro país y claro que queremos tener a la gente de nuestro lado, sentirlos los 90 minutos con nosotros”.

De momento, el rival de México en 16avos de Final es Escocia, tercero del Grupo C que podría abandonar su posición entre los 8 mejores sitios y modificar la historia Tricolor de cara a los compromisos de eliminación directa.

BFG