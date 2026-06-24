Inicia la era de Esteban Solari en Pumas; el entrenador ya está con el equipo; ¿cuándo debuta?

La era de Esteban Solari en los Pumas de la UNAM inició este miércoles 24 de junio cuando el estratega argentino fue presentado ante el equipo, para, de inmediato ponerse a trabajar de cara al Apertura 2026, el torneo donde la escuadra universitaria quiere dejar atrás el mal sabor de boca del torneo pasado cuando perdieron la final ante Cruz Azul.

La llegada del estratega sudamericano al banquillo del Pedregal se concreta tras la salida imprevista de Efraín Juárez, quien emigró al balompié de Hungría luego de haber alcanzado la final en el Clausura 2026, pero perdiendo finalmente en casa.

Ante esta baja, los altos mandos universitarios optaron por un perfil que estuviera familiarizado con la entidad, dado que Solari formó parte del plantel felino en su etapa como futbolista profesional entre los años 2007 y 2008, periodo en el cual registró veinticinco anotaciones. El acuerdo entre ambas partes sería por dos años, lo que es el equivalente a cuatro torneos cortos asegurando su presencia hasta el Clausura 2028, si es que no hay un rompimiento temprano.

A través de las redes sociales de Pumas se pudieron observar imágenes de Solari ya al mando del equipo que realiza su pretemporada en La Cantera ante un torneo que iniciará en tan solo unas semanas, justo en el fin de semana cuando el Mundial 2026 estará llegando a su final en Nueva Jersey.

El timonel cuenta con un historial en la dirección técnica que abarca experiencias profesionales en países como Malasia, Chile, Argentina y su más reciente gestión en el propio circuito mexicano con los Tuzos del Pachuca logrando 13 victorias, seis derrotas y cuatro empates.

¿Cuándo debutará Esteban Solari con Pumas?

Esteban Solari se estrenará en el banquillo del conjunto de la UNAM el próximo sábado 18 de julio cuando reciban en el Estadio Olímpico Universitario al cuadro de Pachuca en la primera jornada del Apertura 2026.