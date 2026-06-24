VIDEO: Temblor en Venezuela suspende partido de beisbol

Corría la Primera Alta del compromiso entre Senadores de Caracas y los Marineros de Carabobo cuando un temblor de 7.1 sacudió Venezuela, interrumpiendo el partido de beisbol celebrado en el diamante del Estadio Universitario.

Con el tablero 0x0, el diamante del Estadio Universitario de Caracas vio interrumpida su actividad una vez que un temblor sacudió la costa venezolana, causando pánico en el público que se encontraba en las tribunas y en los jugadores que estaban preparados para seguir desarrollando el duelo.

Durante el video que tomó fuerza en redes sociales, se logra apreciar el movimiento de la toma, sin embargo, los jugadores no realizaron movimiento alguno; momentos más tarde, todos los protagonistas abandonaron el bullpen y se dirigieron al centro del diamante, mientras que los aficionados dejaron vacíos los asientos en busca de resguardo.

Este fue el estremecedor momento en el Estadio Universitario de Caracas compartido en redes sociales y que rápidamente traspasó fronteras:

Hasta el momento no existe comunicado por parte de la Liga Mayor de Beisbol Profesional de Venezuela sobre algún lamentable incidente de jugadores o aficionados dentro o alrededor del recinto con capacidad para poco más de 25,000 asistentes.

BFG