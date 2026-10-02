"¡Cántala!": Rodgers explotó contra McCarthy durante el Steelers-Browns

De ganar juntos un Súper Bowl a faltarse al respeto frente a todos. Hay historias que parecen haber quedado en el pasado hasta que una chispa las enciende de nueva cuenta. Los años de gloria en la NFL que compartieron Mike McCarthy y Aaron Rodgers en Green Bay quedaron en el pasado; ahora el panorama en Pittsburgh es gris.

La comunicación del Head Coach en una jugada en ofensiva de los Steelers encendió completamente a Aaron Rodgers, quien inmediatamente miró al banquillo y gritó.

¡¿Qué carajo?! ¡Cántala ya! (La jugada)”





Lo que generó un descontento inmediato en el entrenador en jefe, quien apenas ocurrió la acción dejó clara su molestia desde la banda. Las cámaras permitieron observar su reacción, donde McCarthy visiblemente frustrado ante lo sucedido no ocultó su enojo y exclamó:

Maldito imbecil”.

Pero no todo quedó ahí, ya que tras entregar el balón, en el banquillo Rodgers continuó gritándole a su entrenador; asimismo regañó a su línea ofensiva, quienes permitieron una captura en su contra.

Tras lo acontecido muchos usuarios en redes sociales teorizaron una posible fractura en el vestidor de los Acereros, dichos conjeturas tuvieron lugar gracias a McCarthy y a la acción del linebacker TJ Watt contra los coordinadores del equipo.

T.J. Watt explotó de frustración

El jugador defensivo tuvo una actuación destacada para mantener con vida a los Steelers durante muchos pasajes del encuentro, registró una captura al QB y provocó un balón suelto.

Pero tras una anotación de los Cleveland Browns, tomó unos audífonos para comunicarse con los coordinadores defensivos del equipo; ahí fue donde perdió el control y les recriminó lo siguiente.

¡Llama las malditas jugadas mejor; qué carajo hombre!”, expresó.





Rodgers vs McCarthy: antecedentes de problemas

Los roces entre ambos tampoco son nuevos: en 2013, Rodgers y McCarthy protagonizaron una acalorada discusión en la banda tras una polémica llamada en la zona roja, aunque el mariscal de campo posteriormente evitó revelar qué se dijeron. Cuatro años después, en 2017, Rodgers volvió a mostrar su molestia por una decisión ofensiva y fue captado exclamando: “¡Estúpida maldita llamada! (decisión de jugada)”, un episodio que McCarthy incluso llevó a una reunión posterior con su QB.