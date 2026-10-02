Vanessa Martínez presenta convocatoria para la Selección Mexicana Sub-23 Femenil 

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 dio a conocer una nueva convocatoria bajo la dirección técnica de Vanessa Martínez, quien mantiene el seguimiento de las futbolistas que forman parte de este proceso.

La propuesta tiene como objetivo continuar con el desarrollo de talento para el equipo mexicano y, así, incorporar en las nuevas generaciones a futbolistas que han competido tanto en la Liga BBVA Femenina como en diversos equipos y torneos.

Martínez tomó las riendas del representativo Sub-23 durante 2025 y desde entonces han encabezado distintas concentraciones y giras internacionales.

En mayo del 2026, el equipo realizó una gira por Suecia en la que enfrentó a Noruega y al combinado local.

La Sub-23 viene de conquistar el oro en Santo Domingo

El conjunto mexicano llega a esta nueva etapa después de una participación destacada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde consiguió la medalla de oro.

México derrotó a Colombia en la final mediante una tanda de penales por 4-2, después de empatar 1-1 durante el tiempo regular y el tiempo extra. Con este resultado, el equipo dirigido por Martínez consiguió el cuarto oro consecutivo del futbol femenil mexicano en esta competencia.

¿Quiénes fueron convocadas a este nuevo llamado?

Esta es la lista de 27 mexicanas convocadas a la sub-23.

Porteras

Breanna Norris - Brooklyn FC.

Paola Manrique - Monterrey.

Valeria Martínez - Toluca.

Defensas

Sofía Ramos - América.

Tanna Sánchez - Cruz Azul.

Noemi Granados - FC Juárez.

Natalia Colín - Chivas.

Carol Cázares - Monterrey.

Alexandra Godínez - Monterrey.

Daniela Monrroy - Monterrey.

Diana Guatemala - Toluca.

Medias

Aylin Aviléz - América.

Xcaret Pineda - América.

Alejandra Lomelí - Cruz Azul.

Ella Sánchez - Pachuca.

Nicole Pérez - Monterrey.

Fátima Servin - Monterrey.

Natalia Coury - Tigres.

Delanteras

Giana Riley - América.

Denise Castro - Chivas.

Natalia Maulcon - Chivas.

Mayalu Rausch - León.

Paola García - Pachuca.

Nina Nicosia - Pachuca.

Valerie Vargas - Monterrey.

Maribel Flores - Sporting Club Braga.

¿Qué encuentro tendrán próximamente?

Por ahora, la publicación de la convocatoria no establece un próximo rival ni anuncia un partido específico para este grupo, por lo que la actividad que tendrá el equipo después de esta concentración queda pendiente de confirmarse.

La convocatoria permite seguir el paso de las futbolistas que integran la Sub-23, categoría que funciona como una herramienta de desarrollo para jugadoras que buscan consolidarse en el futbol nacional y acercarse a futuras convocatorias de la Selección Mayor.