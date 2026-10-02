Francia 1-1 Italia: Zidane pierde el paso perfecto en la Nations League

Zinedine Zidane debutó ante su afición como entrenador de Francia con un empate 1-1 ante Italia, en la tercera jornada de la UEFA Nations League 2026/27. El resultado mantuvo al conjunto francés en el liderato del Grupo A1, aunque puso fin a su inicio perfecto en el torneo.

Francia llegó al encuentro después de conseguir dos victorias consecutivas, mientras que Italia buscaba continuar con su recuperación bajo la dirección de Roberto Mancini.

Desde los primeros minutos, Francia asumió el control del balón y buscó generar ocasiones de peligro. Sin embargo, la defensa italiana respondió ante los ataques locales y Gianluigi Donnarumma tuvo una actuación destacada al detener varios disparos.

Italia también consiguió generar peligro en la primera mitad, por lo que el partido se mantuvo equilibrado y sin goles antes del descanso.

Michael Olise adelanta a Francia

El marcador se abrió en la segunda mitad. Michael Olise aprovechó una jugada de tiro libre y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de la portería italiana para poner el 1-0 a favor de Francia.

El conjunto dirigido por Zidane intentó aprovechar el impulso para ampliar la ventaja, pero no logró concretar las oportunidades que generó.

Italia encontró entonces el empate después de aprovechar un error en la salida francesa. Alessandro Bastoni avanzó con el balón y sacó un disparo que superó al guardameta Mike Maignan para establecer el 1-1.

Donnarumma salva a Italia y Francia termina con 10

En los minutos finales, Francia volvió a buscar el gol de la victoria, pero Donnarumma apareció nuevamente para evitar la caída de su portería y mantener el empate.

El panorama se complicó todavía más para los locales después de que Dayot Upamecano recibiera una segunda tarjeta amarilla, dejando a Francia con diez jugadores durante el cierre del encuentro.

Con el empate, Francia llegó a siete puntos y conservó el liderato del Grupo A1, mientras que Italia alcanzó cuatro unidades.

El 1-1 significó además el primer empate de Zidane como entrenador de la selección francesa, después de que el conjunto nacional consiguiera dos triunfos en sus primeros partidos bajo su dirección.