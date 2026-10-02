Marc Cucurella se candidatea para ganar el Balón de Oro

Para qué meterse en polémicas si finalmente él no tiene la posibilidad de votar para definir quién será el ganador.

Por lo anterior, el defensa de la selección española, Marc Cucurella, prefirió candidatearse para ser el ganador del Balón de Oro del presente año, antes que animarse a votar por alguno de los candidatos que se han manejado recientemente.

Recientemente ganó la Copa del Mundo al lado de Lamine Yamal y Rodri, pero actualmente, comparte vestidor con Kylian Mbappé en el Real Madrid. La encrucijada lo hace pensar que lo mejor que puede hacer es votar por él mismo para ser calificado como el mejor jugador de futbol en 2026.

Si me tocara votar a mí, me votaría a mí mismo (risas). Por suerte es verdad que tengo -de los candidatos- todos son compañeros míos y gane a quien le toque voy a estar feliz.

“Al final se lo dejo a los que votan y ya está. Al tener compañeros pues algún regalito me va a caer por ahí”, bromeó el jugador del Real Madrid.

Cucurella se encuentra concentrado con la Selección de España para afrontar los juegos correspondientes a la UEFA Nations League, en la que recientemente derrotaron a Inglaterra 3-2 y 4-1 a Croacia. El siguiente compromiso para el cuadro dirigido por Luis de la Fuente será ante República Checa el sábado 3 de octubre en el Estadio Carlos Tartiere, de Oviedo.