“Merezco estar en la final”, señala Donovan Carrillo

“¡México, México!”, coreó la gente que fue a apoyar a Donovan Carrillo en su presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, tras la cual obtuvo un puntaje de 75.56.

Sobre su posible clasificación a la final, Carrillo señaló: “Hice mi trabajo, por eso me mantengo optimista. (La rutina) fue de calidad, se escapó un poquito, pero me mantengo optimista. Creo que he entrenado muy duro y merezco estar en esa final. Así que vamos a dejar que las cosas pasen y esperemos estar ahí”.

“Competir en estos Juegos Olímpicos es algo inspirador. Es como un premio a todos los deportistas por tantos años de esfuerzo y dedicación. Hay tantos grandes deportistas que no llegan a los JO Ser parte de la historia es un gran premio. Y poner a México en el mapa, creo que también es un plus”, señaló Donovan en declaraciones para Claro Sports. “Esperemos que con el paso de los años no nada más haya uno en el patinaje sobre hielo sino que cada vez seamos más”.

Precisamente en Milán, en 2018, el patinador tapatío compitió en su primer mundial senior, donde sorprendió por ser uno de los competidores más jóvenes y clasificar a la final.

Son tantos recuerdos tan bonitos de ese campeonato mundial, compitiendo con todos los patinadores con los que yo crecí admirando, viendo en internet. Creo que es revivir toda esa parte cuando tenía 18 años. Todavía no he tenido oportunidad de conocer mucho de la ciudad , porque he estado enfocado en la Villa y haciendo todo mi protocolo de entrenamiento, pero es una ciudad hermosa y espero conocerla a más profundidad próximamente”

A estas alturas, decir que Donovan Carrillo es una figura inspiradora para la niñez mexicana es un lugar común que siempre se celebrará. El camino fue largo, no exento de dificultades. Pero el tapatío nunca renunció a sus metas.