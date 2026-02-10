¡Lo menospreciaron! Hoy es nuevo técnico del Ajax tras salir de Chivas

Oscar Garcia Junyent, quien llegó al banquillo de Chivas para el Clausura 2025, fue nombrado como nuevo técnico del Ajax sub 23, equipo en el que estará ligado hasta el final de la siguiente temporada, el 30 de junio de 2027

Tras su paso por el Rebaño, en el que únicamente dirigió 5 partidos de Liga MX y en el último fue expulsado por una patada a James Rodríguez, Oscar Garcia Junyent fue nombrado como nuevo estratega del Ajax 123.

Durante su presentación, el exentrenador de Chivas fue elogiado por su carrera deportiva, destacando su visión futbolística, aspecto que le brindará al conjunto de los Países Bajos la posibilidad de brillar y enviar a futbolistas de divisiones inferiores al primer equipo.

"El Ajax Sub-23 se beneficiará enormemente de su visión futbolística. Oscar es un entrenador experimentado que ha trabajado en numerosos países y competiciones, está familiarizado con diferentes culturas futbolísticas y ha ganado múltiples trofeos".

Oscar Garcia fue expulsado contra León por una patada sobre James Rodríguez. Mexsport

Además, haciendo referencia al desarrollo que podría tener Ajax 123 con la llegada de Oscar Garcia, el conjunto europeo destacó la importancia que tiene su llegada al club:

"Estamos poniendo el listón muy alto para el desarrollo de talento y, al hacerlo, demostramos que el Ajax Sub-23 es un equipo importante para el club".

* El contrato de Oscar García con Ajax durará hasta el 30 de junio de 2027.

Técnicos de Chivas tras la salida de Oscar García

Tras su paso por el Rebaño, Chivas buscó un proyecto que le rindiera frutos. Siendo hasta este inicio del Clausura 2026, cuando el Rebaño logró cosechar parte de lo planeado, marchando con paso perfecto tras 5 partidos y con la oportunidad de imponerse al América para incrementar esta racha positiva.

Tras la salida del estratega español, estos son los Directores Técnicos que han pasado por el conjunto de Verde Valle:

Gerardo Espinoza / Clausura 2025.

Gabriel Milito / Apertura 2025 y Clausura 2026.

Gabriel Milito y Gerardo Espinoza dirigieron a Chivas tras la salida de Oscar García. Mexsport

