América: André Jardine siente presión de Emilio Azcárraga

La deuda y la presión en el América no han dado tregua desde el fracaso de no clasificar al Mundial de Clubes del año pasado y de quedar eliminado en la edición anterior de la Concacaf Champions Cup. André Jardine, técnico de las Águilas, no ocultó que la encomienda empieza desde la exigencia del propietario Emilio Azcárraga.

“Creo que es unánime dentro del club las ganas de ver a América triunfar en un torneo internacional. Estamos todos en la misma vibra de ver al América jugar un Mundial de Clubes. Nos dolió mucho no meter al América, porque el equipo lo merecía por lo hecho en la liga, por el nivel en torneos pasados, tenemos la sensación de que se nos escapó más de una vez. Vamos a intentar, es otro torneo que inicio, vamos partido a partido con fe, hambre y ganas de conquistar el objetivo que está fuerte en la cabeza del patrón (Emilio Azcárraga) hasta a todos en este centro de entrenamiento”, expresó.

Cabe recordar que, en la Concachampions pasada, América fue eliminado en cuartos de final por el Cruz Azul, mientras que, en la disputa por el pase al Mundial de Clubes durante el verano, LAFC fue ampliamente superior a las Águilas.

Previo al duelo de vuelta contra el Olimpia dentro de la primera fase de la Concachampions, el estratega se comprometió en tener plantel para todos los torneos.

“Cuando ves el plantel y entiendes que tienes dos jugadores por posición, te sientes tranquilo, si pierdes a uno por lesión u otra cosa estarás bien arropado por el bloque que montamos”, presumió.

Al juego de mañana contra el Olimpia, a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes, el América ostenta una ligera ventaja de 2-1, por lo que evitar goles de visita será fundamental.

“Son puros partidos eliminatorios, te exigen un nivel cerca de la forma en que terminamos las temporadas, la tasa de error es baja, es de estos partidos donde tenemos que estar a tope, siempre concentrados, seriedad máxima, una conexión del partido muy grande, estar en momentos decisivos. Tienen un peso mayor que un partido normal, son de esos juegos que un objetivo grande está en juego”.

En el juego de ida en Tegucigalpa, las Águilas tomaron la delantera con tantos de Víctor Dávila y de Ramón Juárez; el único gol del Olimpia fue obra de Jorge Álvarez.