Efraín Juárez manda mensaje a quienes quieren verlo fuera de Pumas

La derrota de Pumas por 4-1 ante el San Diego FC en la ida de la Concacaf Champions Cup no solo dejó al equipo al borde de la eliminación, sino que desató una tormenta mediática sobre la continuidad del director técnico Efraín Juárez, una situación que el mismo estratega ha querido aclarar ante los rumores en los medios.

Ante la exigencia de una remontada histórica de 3-0 en el Estadio Olímpico Universitario, el técnico auriazul decidió encarar las críticas y los rumores que colocan a nombres como Guillermo Vázquez Jr. o Robert Dante Siboldi en su puesto.

Juárez fue tajante al describir el entorno que rodea al banquillo de Ciudad Universitaria tras un resultado adverso. El estratega reconoció que el "ruido" es parte intrínseca de dirigir a una institución como Pumas, pero advirtió a sus detractores que aún no pueden darlo por despedido.

“Siempre hay ronroneo cuando pasan estas situaciones. Siempre hay gente que quiere venir a sentarse en mi silla, que se ofrece o anda zopiloteando por ahí”, soltó Juárez con firmeza en conferencia de prensa.

Los números en Liga MX: El escudo de Juárez

Para el entrenador, la crisis se limita al plano internacional, pues defendió con determinación su gestión en el torneo local donde Pumas está invicto y es quinto de la tabla general.

“Si miramos los números fríamente, estamos paso a paso en la liga y seguimos invictos”, señaló, argumentando que una derrota dolorosa no debería borrar el progreso mostrado en el campeonato doméstico.

Asimismo, el técnico justificó la inestabilidad del equipo en torneos internacionales argumentando que es complicado para cualquier cuadro de la Liga MX competir en dos torneos.

“No hay plantel suficiente en la liga mexicana que pueda competir en dos torneos al mismo tiempo”, una realidad que obliga a los entrenadores a priorizar frentes y que, en este caso, le pasó factura en San Diego.