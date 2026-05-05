Merecido castigo: MLB suspende a Chris Devenski por pelotazo intencional a jugador novato de Reds

La oficina del comisionado de Grandes Ligas resolvió este martes un incidente que encendió la una serie del pasado de semana. El relevista de los Pittsburgh Pirates, Chris Devenski, recibió una suspensión de dos juegos y una multa económica por lanzar de forma intencional contra el novato de los Cincinnati Reds, Sal Stewart.

Originalmente, la oficina del comisionado había anunciado una sanción de tres encuentros para el lanzador. Sin embargo, tras una serie de negociaciones con la Asociación de Jugadores (MLBPA), el castigo se redujo a dos encuentros. Devenski comenzó a cumplir su sanción este mismo martes, justo cuando Pittsburgh inicia su serie como visitante frente a los Arizona Diamondbacks.

Tensión en el diamante

El incidente ocurrió en la parte alta de la séptima entrada, durante un encuentro que los Pirates dominaron con una pizarra estrepitosa de 17-7. En medio de la intensidad del duelo, Devenski dirigió un lanzamiento hacia la humanidad de Stewart, lo que provocó su expulsión inmediata del partido por parte del cuerpo de umpires.

Devenski pareció frustrado por la petición de tiempo muerto de Stewart antes del lanzamiento.

El rigor de la liga no se limitó al montículo. Don Kelly, mánager de los Pirates, también fue suspendido por un partido y multado con un monto no revelado. Según el anuncio oficial de Michael Hill, vicepresidente sénior de operaciones de campo de la MLB, Kelly debió cumplir su castigo esta noche, dejando el dugout vacío en el arranque de la serie en el Chase Field.

La sanción reafirma la política de "tolerancia cero" de las Grandes Ligas ante los lanzamientos que ponen en riesgo la integridad física de los bateadores, especialmente en contextos donde la diferencia en el marcador sugiere una frustración deportiva o una represalia deliberada.