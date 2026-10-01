Campeón de Francia se vende... ¡POR UN EURO!

Un euro fue el precio simbólico de la venta del Burdeos, campeón de la Ligue 1 en la temporada 2008-09, que ahora busca asegurar su continuidad en la sexta división del futbol francés. La operación incluye asumir las deudas de la institución y todavía necesita autorizaciones para evitar su liquidación.

Park Bench, una empresa de análisis de datos y software con sede en Estados Unidos y una cartera de inversiones en el futbol, adquirió al equipo. Gerard López dejará la institución después de cinco años al frente, durante los cuales los problemas económicos marcaron el rumbo del antiguo campeón.

El Burdeos explicó en un comunicado que el acuerdo se concretó por un euro simbólico, con la asunción de sus deudas. Los nuevos propietarios deberán hacerse cargo de compromisos cercanos a los 18 millones de euros, por lo que el precio de compra es apenas una parte de las obligaciones que acompañan la operación.

La institución francesa pasó de conquistar la máxima categoría a pelear por mantenerse en competencia en el sexto escalón. Los descensos administrativos, derivados de su situación financiera, precipitaron una caída que ahora obliga al equipo a reconstruirse lejos de la elite.

De levantar el título a luchar por sobrevivir

El Burdeos entró en administración judicial en dos ocasiones desde 2021. El equipo disputó las últimas dos temporadas en cuarta división, como consecuencia de los descensos forzosos que siguieron a su salida de la Ligue 1.

Los nuevos problemas financieros provocaron otra caída este año, hasta la sexta división. La venta abre una posibilidad de continuidad, aunque el cambio de propietario todavía debe recibir el respaldo de las autoridades correspondientes.

La Comisión Regional de Control de Gestión de la Liga de Futbol de Nueva Aquitania deberá aprobar la operación para que el Burdeos pueda competir esta temporada. El Tribunal de Comercio de Burdeos también tendrá que dar su visto bueno para evitar la liquidación del club.

Park Bench ya tiene participaciones en el Córdoba, de la Segunda División española, y en el Dunfermline Athletic, de la Segunda División escocesa. La empresa suma ahora una institución que ganó el campeonato francés en 2009, pero cuyo presente está condicionado por sus compromisos económicos.

Los aficionados del Burdeos han protestado por los descensos forzosos que llevaron al equipo hasta esta situación. La nueva administración tendrá como primer desafío obtener las autorizaciones necesarias y garantizar la continuidad de un club que pasó de celebrar un título de Francia a depender de una venta por un euro para intentar seguir adelante.

Burdeos, escenario del golazo de Cuauhtémoc en Francia 98

Burdeos también tiene un lugar especial en los recuerdos de la afición mexicana. El antiguo estadio del equipo francés fue sede del empate 2-2 entre México y Bélgica en el Mundial de Francia 1998, un partido en el que el Tri remontó una desventaja de dos goles.

La Selección Mexicana comenzó la reacción con un penal convertido por Alberto García Aspe. Cuauhtémoc Blanco firmó después el empate con un golazo: se lanzó para conectar con la pierna derecha un centro de Ramón Ramírez y selló una de las imágenes más recordadas de México en aquella Copa del Mundo.