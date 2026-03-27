Irak enfrenta el partido más importante de su historia

Irak encara el partido más importante de su historia reciente. La selección asiática se juega su futuro, con el boleto al Mundial 2026 en disputa, en la Final del Repechaje Intercontinental ante Bolivia. El contexto no admite margen de error, en un duelo que puede cambiar el rumbo del futbol iraquí.

El defensor Rebin Sulaka puso en palabras lo que representa este compromiso. La dimensión del partido es histórica, no solo por el rival o el escenario, sino por lo que está en juego. Irak está a las puertas de hacer historia.

Por supuesto, es el partido más importante en nuestra historia de los últimos 40 años. Para nosotros, venir aquí y preparar el partido es increíble. Para los jugadores y staff, y los aficionados de todo el mundo, están emocionados por este juego, porque podemos hacer historia el martes”, afirmó el zaguero.

El equipo ha trabajado en Monterrey, donde encontró condiciones ideales para su preparación. La concentración ha sido total, con sesiones enfocadas en cada detalle. El objetivo está claro desde el primer día: llegar listos al partido que definirá su destino.

Sulaka también hizo un llamado especial a la afición mexicana. El apoyo desde la tribuna puede ser determinante, en un escenario de alta exigencia. Irak busca sentirse local lejos de casa.

Espero que mucha gente mexicana venga y nos apoye. Pero lo importante es enfocarnos en nuestro funcionamiento, todos están preparados para este juego, porque este es el juego más importante que jugaremos en nuestra vida como futbolistas y para nuestro país”, agregó.

Del otro lado estará Bolivia, un rival que genera respeto dentro del vestidor iraquí. El análisis del oponente ha sido minucioso, entendiendo que cualquier error puede ser definitivo. La exigencia será máxima.

Vimos el partido ayer. El cuerpo técnico está preparando el partido ante Bolivia. Bolivia es un equipo muy respetable. Vamos a intentar ir por el boleto a la Copa del Mundo”, señaló el mediocampista Mario Farji.

Más allá de lo deportivo, la estancia en Monterrey dejó un gesto significativo. La Federación Iraquí agradeció las facilidades brindadas, entregando jerseys firmados a la Facultad de Medicina. El vínculo con la sede fue clave en la preparación.

El director de la institución, Óscar Vidal, explicó cómo se concretó la llegada del equipo. La gestión fue encabezada por Julio César, exjugador de Tigres, quien facilitó el contacto. Las instalaciones convencieron al conjunto asiático.

La gestión la hizo Julio César. Para nosotros fue una sorpresa, pero nos da la certidumbre de que tenemos las mejores instalaciones”, explicó Vidal.

Irak se mantendrá entrenando en Monterrey hasta el domingo antes de viajar al partido definitivo. El martes no será un día cualquiera, será el día. El más importante en décadas, el que puede marcar un antes y un después. Irak está ante su gran oportunidad.