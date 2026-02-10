El mercado de fichajes cerró en la Liga MX ¿Qué equipo hizo las mejores contrataciones?

El mercado de invierno suele castigar a los equipos porque los tiempos de negociaciones son cortos, debido a que muchos jugadores no saben si salen o se quedan en sus respectivos equipos.

Aún así, algunos clubes en la Liga MX se forraron de refuerzos y otros quedaron sólo en intentos.

EL AMÉRICA BRASILEÑO

El América por supuesto es la franquicia con más seguimiento desde que quedó eliminado en cuartos de final. Pudo concretar de manera paulatina a jugadores como Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinicius Lima y esperan dejar en fianza al uruguayo Thiago Espinosa. Buscaron en su momento a César Montes y Mateusz Bogusz.

CHIVAS MEXICO-AMERICANAS

Las Chivas que van muy bien en el torneo, siguieron reforzando su plantel con jugadores de doble nacionalidad, mexicana y de Estados Unidos. Brian Gutiérrez y Jonathan Pérez arribaron de la MLS, mientras Ángel Sepúlveda inició una segunda etapa en el club, lo mismo que Ricardo Marín.

Brian Gutiérrez fue pretendido por América y Monterrey para este mismo mercado invernal. Especial

EL BICAMPEÓN SIN NOVEDADES

El campeón Toluca, que parece no necesitaba mucho, se hizo de Sebastián Córdova desde los Tigres y Pável Pérez del Necaxa. Tentaron a Jonathan González de Rayados solamente.

CRUZ AZUL SIEMPRE GASTA

Cruz Azul formalizó a Agustín Palavecino desde antes de iniciar el torneo, convencido por Nicolás Larcamón en lugar de irse al América y en tiempo de emergencia consiguieron el traspaso de Christian Eberé del Nacional de Montevideo. Sobre la hora y tras exhaustivas negociaciones se quedaron con Nico Ibáñez. En negociaciones fallidas quedó Miguel Borja, delantero que incluso llegó a México, Joao Pedro quien no quiso salir del San Luis y Carlos Acevedo, portero del Santos.

TIGRES, CON LO MÍNIMO

Tigres casi no trastocó su plantilla y apuesta por la continuidad, pero para suplir a Ibáñez consiguieron desde el América a Rodrigo Aguirre, quien vuelve a Monterrey tras jugar con Rayados, pero ahora con el enemigo. En el mercado de estufa sondearon a Richard Sánchez quien fuera campeón con el América.

RAYADOS Y UN GOLEADOR

Rayados del Monterrey se fortaleció con el goleador Uros Durdevic desde el Atlas, además de Luca Orellano de la MLS y Alberto Aceves del Pachuca, un defensa central con futuro. Entre los fuertes rumores que tuvieron en el mercado fue la posible llegada de Antoine Griezmann.

Uros Durdevic estará en su segundo equipo en el futbol mexicano con Rayados. X: @Rayados

PUMAS CONSIGUIÓ TODO

En Pumas se encontraron con buenos jugadores en el mercado invernal: Uriel Antuna, Robert Morales y Jordan Carrillo quienes ya comenzaron a ayudarles de alguna forma, aunados al brasileño Juninho.

¿Y EL RESTO?

Otros equipos con menos presupuesto consiguieron encontrar algunos jugadores que tapan los huecos que necesitaban. Por ejemplo, el Puebla tomó a Esteban Lozano, canterano del América; Juárez a Rodolfo Pizarro y Javier Aquino; San Luis al delantero Santiago Muñoz; Tijuana a Diego Abreu, hijo del Loco Sebastián Abreu, Vitnho del San Luis y el regreso de Nacho Rivero después de su buena etapa en Cruz Azul; Atlas a Gustavo Ferrareis; Necaxa a Lorenzo Faravelli; Querétaro a Alí Ávila; León al goleador Diber Cambindo y Santos a Lucas Di Yorio.

LOS QUE DEJARON LA LIGA MX