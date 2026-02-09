Donovan Carrillo pide a los mexicanos: "denle una oportunidad al patinaje artístico".
El gran patinador de México debuta este martes en los Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina con la idea de que no está solo, sino de que todo un país está junto a él. Cuenta en exclusiva para Excélsior, que Ale Orozco, doble medallista en clavados, le ayudó a seguir adelante.
Lo que empezó como una inocente diversión en una pista de hielo dentro de un centro comercial en Guadalajara, se fue haciendo estrecha hasta encontrar el hermoso panorama de unos Juegos Olímpicos de Invierno.
Donovan Carrillo debuta este martes con su programa corto con una segunda participación en Juegos Olímpicos invernales después de su experiencia en Pekín.
Lo de este chico que se ha tallado en hielo hasta convertirse en un hombre, no es casualidad. Es fruto de su resistencia y de la fuerza a la intolerancia social. Desde los 8 años practicó ballet y cuando fue necesario, se creyó en serio el sueño de patinar para vivir, vivir para ser feliz y competir en Olímpicos de Invierno para ser un gran deportista mexicano.
DENLE UNA OPORTUNIDAD AL PATINAJE
Donovan Carrillo saldrá a la pista de hielo otra vez con México en el corazón. En Milano-Cortina sin embargo, esta una segunda morada, una casa que le ha servido para entrenar. Vuelve a la pista en la que tuvo su primer torneo juvenil a los 17 años y eso lo llena de confianza.
Pero sobre todo, acepta que ha recibido mucho afecto, "mis redes están bombardeadas de buenos sentimientos de la gente y eso como mexicano es algo muy bonito".
De ahí que pida que los mexicanos acepten el patinaje artístico como un deporte habitual al que podemos entrar sin condiciones ni prejuicios.
Es un deporte hermoso, de apreciación, parecido a los clavados o a la natación artística. Le pediría a los mexicanos que le den la oportunidad y a los chicos que quieran, atreverse a hacer el patinaje, no sólo es la parte física, sino también se trabaja la parte artística".
Carrillo debió mudarse primero de Guadalajara a Irapuato y después a Estados Unidos y Canadá en donde radica actualmente para prepararse mejor. Ha mejorado en el aspecto de musculatura y fineza de cuerpo, pero sobre todo en resistencia de rodillas y tobillos.
Por su mente pasan las canciones que va a mostrar: My way de Elvis Presley, "porque se lo había prometido a mi abuela, que la ocuparía en una competencia especial y qué mejor que en unos Juegos Olímpicos de Invierno", dice en exclusiva para Excélsior.
ALEJANDRA OROZCO LO SALVÓ
Hace poco más de cinco años, Donovan Carrillo, que siempre ha ido contracorriente, pensó en claudicar. Hubo momentos difíciles en su vida, lesiones, falta de apoyo, dolores y sobre todo lagunas mentales que le volvieron el camino otra vez impenetrable.
Peor hubo alguien que le brindó un consejo de deportista. Alejandra Orozco, clavadista que ganó dos medallas para México, en Londres 2012 -plata- y Tokio 2020 -bronce- le contuvo y le dio plabras para seguir adelante.
"Crecimos juntos en Guadalajara, también fui clavadista 5 años de mi vida. Una de las personas con la que más me gusta platicar es con Alejandro Orozco, es una persona súper linda. Cuando estaba batallando hace unos años en temas personales y deportivos, que me sentía un poco perdido, hablé con ella y me ayudó mucho, me dio las palabras precisas que necesitaba escuchar en ese momento para superar ese desafío... realmente le tengo mucho aprecio".