Las Chivas ya ganan el clásico al América y por paliza en este rubro del torneo

En el fútbol mexicano, hay una máxima que dice que "el América no está para formar, sino para ganar". Pero en este Clausura 2026, esa filosofía de André Jardine está llevando al club a un terreno peligroso: el del incumplimiento reglamentario. Mientras la Liga MX busca desesperadamente refrescar sus filas, las Águilas parecen haberse olvidado de que en las fuerzas básicas también se pueden recargar. Temprano sí, pero el América ya puede empezar a preocuparse por los minutos de menores

La regla de menores indica que los equipos de la Liga MX deberán cumplir con un mínimo de 1170 minutos de sus jóvenes menores de 23 años. Mientras el América aparece en el fondo de la tabla, lo que más cala es que las Chivas Rayadas del Guadalajara son el mejor equipo, incluso el Mazatlán FC, que vive sus últimos suspiros y que ya tiene las maletas hechas para ceder su lugar al Atlante, está dando una lección. En su "gira del adiós", acumulan en cinco juegos la cifra de 1,093 minutos.

En contraste, el gigante americanista de 450 minutos posibles transcurridos hasta ahora, apenas ha rescatado 145 minutos. Las Chivas en cambio, super líderes del Clausura 2026, son el que mejor ha sacod provecho de sus canteranos. Además de mejores resultados, tiene 1118 minutos a tan sólo 52 de cumplir la regla, mientras las Águilas requieren de 1025 minutos, es decir, al menos deben ocupar 85 minutos por juego a sus jóvenes.

La gestión de André Jardine ha sido señalada por su excesiva confianza en la legión extranjera, dejando las oportunidades para los de casa en simples anécdotas.

Solo dos nombres han visto la luz en este rubro, Isaías Violante y Patricio Salas.

Clubes como Chivas y Cruz Azul no solo están compitiendo arriba, sino que han proyectado hasta a seis juveniles cada uno, integrándolos de forma orgánica al primer equipo.

De no corregir el rumbo, el América se enfrenta a una sanción de 3 puntos al final del torneo, una pérdida que podría ser la diferencia entre clasificar directo o irse al Play-In. Sobre todo porque su inicio incierto le hace reflexionar sobre el cierre de torneo y los jugadores que esta trayendo son de cartel que no consideran dejar en la banca por un joven.

El tiempo corre y los minutos pesan y con el Clásico en puerta ya las Chivas van goleando.

Los mejores y el peor

Aquí los mejores exponente de la regla de menores en lo que va del torneo y el hundido América en este rubro.

Guadalajara con 1118 minutos, le restan 52 minutos para cumplir la regla

Mazatlán con 1093 minutos, le restan 77 para cumplir la regla. Puebla con 1069 minutos, le restan 101 para cumplir la regla Pachuca con 868 minutos, le restan 302 minutos para cumplir la regla Necaxa con 772 minutos, le restan 398 minutos para cumplir la regla

El América es el 18° del torneo con 145 minutos y 1025 por cumplir en 12 partidos que restan.