Resultados de la Champions League: martes 20 de octubre 2026

La Jornada 3 de la Champions League arrojó una cascada de goles en los partidos de este martes 20 de octubre de 2026, al registrarse 38 anotaciones en los nueve partidos que se disputaron. En el duelo más atractivo, el PSG venció 4-2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes, con lo que igualó su récord de 13 partidos sin perder en el torneo, marca que estableció entre las temporadas 2012-13 y 2013-14.

El PSG no pierde en Champions desde enero de 2026, cuando cayó 2-1 ante el Sporting CP.

RESULTADOS DE LA CHAMPIONS HOY MARTES:

PSG 4 – 2 Barcelona.

Liverpool 4 – 3 Villarreal.

Manchester City 5 – 1 AEK Atenas.

Roma 4 – 0 S- Bratislava.

Porto 0 – 1 PSV.

Nápoles 4 – 3 Bodo/Glimt.

Fenerbahce 2 – 2 Slavia Praha.

Sabah 1 – 2 Borussia Dortmund.

PSG 4 – 2 BARCELONA

El Paris Saint Germain sepultó la rebelión del Barcelona. Los dirigidos por Hansi Flick lucharon y aguantaron un 2-2, pero el “Rey de Europa” dio las estocadas finales para dejar claro que no quiere soltar el trono al llevarse la victoria por 4-2.

No bastó con la destacada actuación de Joan Garcia en la portería, quien detuvo en nueve ocasiones el “fuego” parisino.

Joan García le quitó una oportunidad de gol a Joao Nieves Reuters

LIVERPOOL 4 – 3 VILLARREAL

El Villarreal se “saboreó” su primer triunfo ante un equipo inglés en la Champions League al ir al frente en el marcador por 0-2 a la media hora de juego. Sin embargo, no supo defender esa ventaja y terminó cayendo 4-3.

Ahora, los “Reds” suman 16 triunfos en 17 partidos en casa en la Fase de Grupos o Fase Liga de la Champions League.

El Liverpool le puso un "freno" al Villarreal en la Champions League Reuters

FENERBAHCE 2 – 2 SLAVIA PRAHA.

El Fenerbahce sigue con buen paso contra rivales checos en competiciones de la UEFA, al sumar sólo dos derrotas en sus últimos 11 partidos, con saldo de cinco victorias y cuatro empates. Precisamente los dos tropiezos que tiene en su historia son ante el Slavia, cuando disputaron la ronda de los playoffs eliminatorios de la Conference League 2021-2022.

El Slavia le empató 2-2 al Fenerbahce en el último minuto del tiempo regular Reuters

SABAH 1 – 2 BORUSSIA DORTMUND.

El Borussia Dortmund cortó la racha positiva que tenía el Sabah en su casa en competencias europeas y todo quedará en un registro de cinco triunfos en casa en la actual temporada, después de caer 1-2 ante el cuadro de la Bundesliga.

El equipo alemán sigue con su dominio sobre rivales azerbaiyanos, al ganar sus cinco partidos de la UEFA: contra el Qarabag en la ida y vuelta de los playoffs de la Europa League en 2010-11, el Gabala (ida y vuelta) en la fase de grupos de la Europa League 2015-16.