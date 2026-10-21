F1: Horarios y dónde ver en vivo el GP de Estados Unidos 2026 con 'Checo' Pérez

La Fórmula 1 regresa al continente americano para una nueva serie de tres carreras en tres semanas consecutivas, comenzando con el Gran Premio de Estados Unidos.

El Circuito de las Américas, localizado en Austin, Texas, vuelve a ser escenario potencial de una definición de campeonato, ya que Andrea Kimi Antonelli tiene la posibilidad de asegurar matemáticamente la corona al término de este fin de semana, al tener 102 puntos de ventaja sobre George Russell.

Tomando como base de que no haya cancelaciones de competencias para el resto del año, Antonelli necesita salir de la cita de este domingo con diferencia de 125 puntos ante Russell para finiquitar la lucha por la corona, lo cual sólo puede pasar si gana la carrera del domingo y el británico acaba en noveno sitio o peor.

Un segundo lugar por parte de Antonelli trasladaría una posible definición del campeonato al Autódromo Hermanos Rodríguez, el 1 de noviembre.

'Checo' Pérez, en la antesala del GP de México

Por su parte, Sergio Pérez reaparece en Austin, donde subió al podio en la edición de 2021 y terminó en zona de puntos en otras nueve oportunidades. Para el mexicano, será su carrera 13 en este autódromo.

Será el segundo Gran Premio de Cadillac como local en esta campaña, misma en la que tanto Pérez como Valtteri Bottas buscan seguir cortando distancias ante el resto de las escuderías.

Horarios del GP de Estados Unidos de la F1 2026 (Tiempo Ciudad de México)

Nuevamente, Austin tendrá el formato convencional de fin de semana, es decir, sin carreras Sprint.

Práctica 1: Viernes 23 de octubre – 11:30 horas

Práctica 2: Viernes 23 de octubre – 15:00 horas

Práctica 3: Sábado 24 de octubre – 11:30 horas

Calificación: Sábado 24 de octubre – 15:00 horas

Carrera: Domingo 25 de octubre – 14:00 horas

¿Dónde ver el GP de Estados Unidos 2026 en vivo?