La burocracia también enferma al sistema de salud

La presidenta Claudia Sheinbaum dio con una de las claves de por qué no se avanza en el sector salud: la burocracia.

Sí, los miles de trámites que los proveedores, el personal de salud e incluso los pacientes tienen que realizar para alcanzar sus objetivos, ya sea obtener un registro sanitario ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), conseguir una clave interinstitucional del Consejo de Salubridad General o, simplemente, obtener el oficio que debe ser firmado por casi todas las áreas administrativas para que las medicinas puedan ingresar a un hospital. Y qué decir de los pacientes, a quienes también se les somete a un sinfín de trámites para acceder al tercer nivel de atención médica.

A esto se suma el caso de los derechohabientes que deben tramitar una pensión por viudez u orfandad y presentar actas de defunción actualizadas, así como historiales laborales y documentos de todos los empleos que tuvo el trabajador fallecido. Con frecuencia, concluir este proceso les lleva meses e incluso años.

El exceso de papeleo es una de las principales quejas de los proveedores de medicamentos y dispositivos médicos. Si bien todas las instituciones participan en las compras consolidadas de medicamentos e insumos.

El primer paso es obtener el registro sanitario de la Cofepris. Aunque este trámite se ha agilizado durante el último año, todavía persisten rezagos. Una vez obtenido el registro, el siguiente paso es acudir al Consejo de Salubridad General, donde el proveedor busca que su medicamento reciba una clave interinstitucional. Sin embargo, el proceso no termina ahí. Uno pensaría que contar con esta clave reduciría los trámites, pero ocurre lo contrario: el proveedor debe iniciar nuevamente un proceso de documentación para ingresar su producto al IMSS, al ISSSTE o a los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud, y esperar a que la Dirección General de cada institución autorice su incorporación.

En plena era de la inteligencia artificial y la digitalización, en muchos hospitales del sector público todavía se solicitan oficios impresos para trasladar insumos médicos básicos.

Claudia Sheinbaum tiene razón: es necesario modernizar el sistema nacional de salud y erradicar la burocracia. Muchos de los procesos administrativos que se siguen en los hospitales tienen 50 o 60 años de antigüedad. Sin embargo, para lograrlo también se requieren mayores recursos.

ABATELENGUAS

En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, diversas organizaciones civiles realizan acciones en favor de la salud de las mujeres. Entre ellas destaca la alianza entre la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) y Mitsubishi Motors de México. ¿De qué se trata? La empresa envía sus camionetas a zonas remotas de Oaxaca y Morelos para trasladar gratuitamente a las mujeres a los centros de diagnóstico donde se realizan sus mastografías. De esta manera, les ahorra gastos de traslado y tiempo. ¡Bien por esta iniciativa que contribuye a la lucha contra el cáncer de mama!

BAJO EL MICROSCOPIO

Rafael Ricardo Valdez, recién nombrado subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Ssa, se muestra optimista ante la posibilidad de que la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la Certificación de la Eliminación del Sarampión apruebe a México como país libre de esta enfermedad. El funcionario fue bien recibido durante la Semana de la Innovación 2026, organizada por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Ahí dijo que la comisión de la OPS llegará a México en las primeras semanas de noviembre para evaluar las acciones que ha implementado el gobierno mexicano con el objetivo de contener el brote de sarampión, detectado en febrero de 2025 y que, hasta la fecha, acumula 20 mil 332 casos y 50 defunciones en 528 municipios. Cabe recordar que Canadá perdió su estatus de país libre de sarampión y que México solicitó una prórroga para su evaluación. Sin embargo, el país continúa registrando casos de esta enfermedad.