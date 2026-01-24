Mensaje al América: “Yo cuento con Raphael Veiga”, dice el DT del Palmeiras

El fichaje que tiene ilusionado al americanismo tuvo minutos de actividad este sábado con su equipo, el Palmeiras. Raphael Veiga trabaja con normalidad y con ello su partida es una moneda en el aire, así lo dejó ver su entrenador Abel Ferreira, en conferencia de prensa.

“Son cuestiones muy personales y del club, no sé qué va a pasar, pero de momento cuento con Veiga”, resaltó el estratega portugués tras la victoria de su equipo sobre el Sao Paulo (3-1), en el Campeonato Paulista.

Trascendió desde Brasil en los últimos días el arreglo de palabra tanto del brasileño, el Palmeiras con el América, en un préstamo con cláusula de compra obligada por objetivos.

Sin embargo, el técnico portugués prefiere mantenerse al margen de las negociaciones, aunque no le extraña que su jugador sea objeto de interés de otros clubes fuera de Brasil.

“Es difícil hablar en este momento de nuestro jugador; gracias a su calidad tuvo llamado a la Selección”.

También apuntó hacia el compromiso de Raphael Veiga con la institución, a la cual ha defendido desde hace unos nueve años.

“Todos sabemos el amor y cariño que tiene por este club, pero no puedo decir mucho más en relación a eso. No tengo mucha información, eso lo tendría que preguntar al presidente y no me han dicho que no cuento con Veiga”, reiteró.

En el cuestionamiento de la prensa sobre la permanencia del media punta de 30 años, Abel Ferreira resolvió con elogios.

“Un gran jugador e ídolo del club, no tengo más que decir, sólo que tengo admiración, respeto, cariño y agradecimiento por él, porque es verdad que hemos pasado momentos difíciles, porque aquí lleva nueve años en los que hemos conseguido grandes glorias, conquistas, grandes momentos, títulos, ha sido el mejor jugador del campeonato en su momento”, dijo emotivo.

Raphael Veiga jugó solamente la recta final del duelo que ya tenía ganado el Palmeiras sobre el Sao Paulo. Ingresó a la cancha de la Arena Crefisa Barueri, por Maurício Prado (autor del primer gol del cotejo), al minuto 88.

El media punta también venía de jugar como titular ante el Novorizontino, 60 minutos en el triunfo 4-0.

Con cinco jornadas disputadas, el Palmeiras marcha líder del Campeonato Paulista 2026, con 12 puntos (cuatro victorias y una derrota).

Los registros en la Liga Mx cierran el próximo 9 de febrero, por lo que América está a la espera de la respuesta de los brasileños por la oferta formal que han enviado.