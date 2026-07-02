Menosprecian al Tri previo al partido ante Inglaterra: "México es un equipo promedio"

Inglaterra alcanzó su sitio en los Octavos de Final del Mundial 2026 y viajará a CDMX para enfrentarse a México en la cancha del Coloso de Santa Úrsula; sin importar el paso perfecto del Tri, en ‘The rest is football’ analizaron al conjunto de Javier Aguirre y fueron contundentes: “Son un equipo promedio”.

Durante el capítulo 24 en ‘The rest is football’ de Netflix, estrellas del futbol inglés como lo son Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards analizaron lo realizado por Inglaterra en la Fase de 16avos de Final, donde lograron remontar e imponerse 2-1 a Congo.

El fervor por Harry Kane dominó la mesa de análisis y poniendo el nombre del goleador del Bayern Múnich como el mejor artillero en la historia del combinado de Los Tres Leones, destacando sus movimientos en el área, la habilidad para superar la marca rival y la capacidad goleadora, poniéndolo a la altura de lo que Mbappé (Francia), Messi (Argentina) y Haaland (Noruega) representan para sus países.

Harry Kane llevó a Inglaterra a los Octavos de Final del Mundial 2026 con 2 goles ante Congo. Reuters

Entrando en materia de lo que representará jugar ante México, Micah Richards -quien lució una década con la playera de Manchester City- le dio el justo valor a lo conseguido por Javier Aguirre y aseguró que una de las grandes incógnitas es con quiénes jugará el combinado Tricolor:

Estamos buscando la fórmula correcta para descifrar al equipo en términos de cómo van a enfrentarnos y cuál será su alineación, no confío demasiado en nosotros. Considero que necesitamos más estructura para jugar contra México”.

México es un rival ‘promedio’ y ‘muy derrotable’

Uno de los invitados al capítulo de ‘The rest is football’ fue el exportero de Estados Unidos, Brad Friedel, quien sabe lo que es enfrentar a México en una Copa del Mundo, siendo parte del combinado de las Barras y las Estrellas que se impuso 2-0 al Tri durante los Octavos de Final en Corea-Japón 2002.

Tras disputar partidos eliminatorios en CDMX y conociendo lo que representa la altura de la capital mexicana, Friedel aseguró que Inglaterra cuenta con la capacidad para derrotar a un equipo azteca que es parte del promedio, o inferior a la media:

México es un equipo súper promedio. Hemos jugado contra ellos por años, sé lo que hacen. Como juegan con la altitud, se ven más rápidos que todos. Si están fuera de México, son un equipo promedio. Más bajo que el promedio de hecho. Son muy derrotables. Y sus aficionados se van sobre ellos”, mencionó Brad Friedel ante la aprobación de Alan Shearer.

Raúl Jiménez se perdió increíble gol en el México vs Paraguay Mexsport

El exportero de Estados Unidos dio la clave para que Inglaterra elimine a México y acceda a los Cuartos de Final, donde el ganador del Brasil Vs Noruega estará esperando rival:

Si Inglaterra va, no me importa si juegan un bloque alto o bajo, supera los primeros 15-20 minutos y van a ganar el juego. Solo no los dejes meter el primer gol a ellos. Lo que intentan hacer es sofocarte y dejarte sin aliento, y luego ellos tratan de presionar y presionar. Inglaterra es mucho mejor que México, sería una pena si pierden solo por la altura”.

¿Cuáles son los puntos débiles de Inglaterra?

Dentro del mismo análisis, no todo fueron elogios hacia el conjunto europeo que sufrió para terminar en el primer sitio del Grupo L, sector que compartió con Croacia, Ghana y Panamá.

Pese a contar con Harry Kane y Jude Bellingham como sus estandartes, una de las grandes dudas que hay dentro de los históricos exfutbolistas es la presencia de Jordan Pickford en el arco, quien a su pensar ha mostrado deficiencias en diversos goles, uno de ellos el recibido por Congo; es la víctima favorita de Raúl Jiménez en Premier League.

Jordan Pickford recibió 3 goles en sus primeros 4 partidos en el Mundial 2026. Reuters

Además, la presión de México y el nivel que logren mostrar durante los primeros minutos será fundamental para conocer las posibilidades de que Inglaterra salga avante, por lo que destacan el periodo de hidratación como un aspecto clave que Thomas Tuchel y sus pupilos podrían aprovechar para replantear el compromiso a disputarse en la cancha del Estadio Ciudad de México este próximo domingo 5 de julio a partir de las 18:00 horas, tiempo de la CDMX.

BFG