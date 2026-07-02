De niño premiado a socio de Pelé: El video inédito de Gilberto Mora que estremece al Mundial 2026

Un nuevo video comenzó a circular con fuerza en redes sociales, mostrando los inicios de la gran sensación del momento. En las imágenes se observa a un Gilberto Mora de apenas 14 años de edad, enfundado en el uniforme de las categorías inferiores de la Selección Mexicana, siendo reconocido con el premio al jugador más valioso (MVP) de un encuentro juvenil.

La grabación, capturada mucho antes de que el balompié internacional coreara su nombre, adquiere hoy un valor histórico. A solo dos años y ocho meses de aquel momento, el popular ‘Morita’ se consolidó como la máxima joya de la Liga MX y una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo.

Ascenso meteórico de Mora desde Xolos hasta el Tri

No es la primera ocasión en que resurgen clips de su niñez. Hace unos meses se viralizó un metraje de cuando tenía ocho años, donde anotó un triplete con el equipo infantil de Cruz Azul ante Xolos CIX. Su entonces director técnico, el colombiano Wilson Rivas, relató que desde temprana edad el chiapaneco mostraba un cambio de ritmo único y un remate natural con la pierna zurda.

Ese talento precoz explotó de inmediato en el máximo circuito del futbol profesional:

Nacimiento : El 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

: El 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Debut histórico : En agosto de 2024 con Xolos de Tijuana a los 15 años y 10 meses, siendo el debutante más joven en la historia del futbol mexicano.

: En agosto de 2024 con a los 15 años y 10 meses, siendo el debutante más joven en la historia del futbol mexicano. Valor de mercado: Actualmente ronda los 10 millones de euros, cifra que promete dispararse ante el interés de grandes clubes de Europa.

Desde los ocho o nueve años, Gilberto Mora ya mostraba un cambio de ritmo distinto al de los demás y un golpeo natural."

Wilson Rivas / Formador de futbolistas

Su consagración definitiva llegó en pleno Mundial 2026. El mediocampista rompió esquemas al convertirse en el jugador mexicano más joven en disputar una justa mundialista, registrando la marca con 17 años y 240 días al entrar de cambio ante Sudáfrica.

Por si fuera poco, en el duelo de eliminación directa frente a Ecuador, el volante hizo historia internacional al transformarse en el futbolista más joven de todos los tiempos, solo por detrás de Pelé, en saltar como titular en una fase definitiva de una Copa del Mundo.