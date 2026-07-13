"MEMOrable": El Tri felicita a Ochoa en su cumpleaños 41

Guillermo Ochoa terminó entre lágrimas su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y puso fin a su carrera como futbolista profesional. Hoy, en el día de su cumpleaños 41, el Tri hizo un recorrido en su trayectoria y lo felicitó… “Memorable”.

A días de su último partido como portero profesional, este lunes 13 de julio Guillermo Ochoa cumplió 41 años y la Selección Mexicana celebró a uno de sus más grandes referentes en la última década.

Haciendo referencia desde el día de su debut (14 de diciembre de 2005), el combinado nacional resaltó el tercer lugar obtenido en la Copa América de Venezuela 2007 y el título de Copa Oro conseguido por el conjunto azteca en 2009.

Por supuesto, no dejaron de lado las seis Copas del Mundo en las cuales estuvo presente, así como su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-21 ni la Nations League obtenida en 2025; también resaltaron el parche Legacy que lució en su última justa mundialista disputada.

Con 155 partidos disputados defendiendo el arco del Tri, la mayor cantidad de minutos acumulada (13,541) y un total de 60 compromisos manteniendo su arco en cero, así fue como la Selección Mexicana celebró un año más de vida de Guillermo Ochoa:

¿América felicitó a Ochoa en su cumpleaños?

Las Águilas no dejaron pasar el día desapercibido y enviaron una felicitación a Guillermo Ochoa mediante sus redes sociales, catalogando al arquero como un histórico de la institución azulcrema, mismo que vivió dos etapas con el cuadro de Coapa y logró alzar la Liga MX antes de que viviera su primera Copa del Mundo.

Además, la Liga MX también recordó a Ochoa en su paso por el futbol mexicano, destacando las fechas de su debut, logros individuales y metas obtenidas de manera conjunta.

BFG