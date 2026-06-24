Guillermo Ochoa presume el histórico parche Legacy de la FIFA por seis convocatorias

Guillermo Ochoa no arrancó como titular en el último partido de la Selección Mexicana en el grupo A del Mundial 2026 ante Chequia, pero el portero internacional recibió un homenaje por parte de la FIFA y, tras una larga controversia, por fin reveló el codiciado parche Legacy.

Días previos al encuentro en el Estadio Ciudad de México, diversas versiones apuntaban a que el organismo internacional le negaría el distintivo debido a un criterio reglamentario que exige haber disputado al menos un minuto de juego en cinco ediciones distintas.

Dado que Ochoa no tuvo actividad en las canchas de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, parecía que quedaría fuera del club que integran Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, Memo Ochoa disipó las dudas a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía de su jersey en el vestidor luciendo el parche oficial que lo acredita como una leyenda con seis Copas del Mundo en su trayectoria.

La situación surgió un momento después de que la marca de cerveza oficial del Mundial 2026 había mostrado un video donde daban a entender que Javier Aguirre había seleccionado a Ochoa como titular para el último partido del grupo, pero al final fue Raúl Rangel quien saltó al campo de juego.

El anuncio de la cervecera generó diversas críticas, desde aquellos que calificaron que las marcas pueden imponer jugadores, hasta aquellos que la atacaron al darse a conocer la alineación final y criticarlas por difundir fake news sin conocer la verdadera alineación de Javier Aguirre.

Los números de Guillermo Ochoa en Copas del Mundo

Aunque su rol en este partido decisivo del Grupo A fue respaldar desde el banquillo, el legado estadístico del arquero en las fases finales del torneo se mantiene intacto disputando 11 partidos como titular entre Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En sus estadísticas en el Mundial suma 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas.