¡Oficial! Vinicius Lima es presentado como nuevo jugador de América

América hizo oficial la llegada de su nuevo refuerzo brasileño, Vinicius Lima, para el Clausura 2026 de la Liga MX y Concachampions 2026; proedente de Fluminense, llega a préstamo por 1 año con opción a compra.

En un turbulento mercado de fichajes para el América, el conjunto dirigido por André Jardine sumaron un nuevo refuerzo a su lista, mismo que complementará el mediocampo orquestado por Jonathan Dos Santos y Rodrigo Dourado, quien también llegó este invierno.

En busca de un plantel más profundo que permita al América pelear por el título en el Clausura 2026 de Liga MX, y sobre todo, en la Concachampions 2026, la escuadra de Coapa logró la incorporación de Vinicius Lima, aunque se espera que no sea la última.

Así fue como el equipo 16 veces campeón de Liga MX dio la bienvenida al brasileño:

"¡Bienvenido al Club América, Vinícius! Lima se suma al América en calidad de préstamo para defender estos colores".

Así jugaría América con Vinicius Lima

Con la encomienda de tener un impacto inmediato en el plantel y ponerse en condiciones físicas para debutar lo más pronto posible, esta es una de las probables formaciones que estaría utilizando André Jardine con el brasileño dentro del terreno de juego.

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja.

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Vinicius Lima y Raphael Veiga.

Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martin.

Al igual que los demás equipos de Liga MX, América disputará la Liguilla sin seleccionados mexicanos para el Mundial 2026. Mexsport

Se espera que en las siguientes horas sea registrado en la página oficial de la Liga MX y también pueda encontrarse disponible en Concachampions, sin embargo, Vinicius Lima no estaría disponible para el duelo del miércoles 11 de febrero entre América y Olimpia en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

De tal forma, su debut con las Águilas podría darse el sábado 14 de febrero, cuando América visite a Chivas para protagonizar una edición más del Clásico Nacional desde la cancha del Estadio Akron.

BFG