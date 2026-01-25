Medel Preüs y su enfoque innovador para mejorar el rendimiento de atletas de élite

El camino de Rodrigo Medel Preüs no se explica desde la fama ni los reflectores, sino desde una lesión. En donde muchos ven un final, él encontró un inicio distinto.

Antes de entrenar a atletas de élite y figuras internacionales como Víctor Arano, pitcher con experiencia en Grandes Ligas, futbolistas como Unai Bilbao y Sebastián Jurado, Lazy Boy, peleador de la UFC, o golfistas como Aaron Terrazas, Medel Preüs fue futbolista. Conoció el desgaste del cuerpo, los entrenamientos sin margen de error y la fragilidad de una carrera que puede cambiar en un solo movimiento.

Nació en Orizaba, Veracruz. Se formó en los Albinegros de Orizaba y más tarde jugó en el Necaxa, ambos, en su momento, en la segunda división. Fue cuando una lesión en la rodilla lo obligó a frenar y mirar el deporte desde otro ángulo.

Había mucha falta de ciencia deportiva en México, no existía ese trabajo extra por parte del atleta. Desde el día uno me dediqué a aprender mucho más de la preparación física, y lo individual del rendimiento y la salud. Tengo certificados por el Barcelona, por EXOS (sistema de entrenamientos)”, señaló en entrevista con Excélsior Medel Preüs, de apellido español y alemán.

El trabajo especializado ayuda a tener una carrera longeva

Hace unos meses tuvo la oportunidad de observar el entrenamiento de los Rayados del Monterrey. Cruzó opiniones con el español Sergio Ramos, quien entiende perfecto que el trabajo especializado ayuda a tener una carrera longeva.

La gestión del jugador la entiendes cuando platicas con Sergio Ramos. Él me decía que no puede vivir sin la terapia individual. Incluso, aunque trabaje con el equipo, necesita ese extra. Por eso el tipo a sus 39 años sigue compitiendo a un muy buen nivel”.

Sergio Ramos y Rodrigo Medel Preüs.

Incluso, cree que a partir de la llegada de futbolistas de alto calibre a la Liga MX es que más jugadores incorporan a un entrenador personal en sus rutinas.

Muchos son influenciados por jugadores que vienen de Europa, que ya tiene ese trabajo diferencial diario. El jugador que quiere una longevidad deportiva, sí o sí debe tener una preparación física individual. Messi quizá no la saca al público, pero lo hace al igual que Cristiano Ronaldo. La técnica no es genética ni herencia; se entrena. Cuando hacen el trabajo de saltar, el impulso, el sprint, todo eso es trabajo en el laboratorio”, comentó.

Entender al atleta como un sistema completo

La labor de Rodrigo Medel Preüs va mucho más allá de levantar pesas o aumentar cargas. Su metodología se centra en entender al atleta como un sistema completo: movilidad, estabilidad, fuerza, técnica de movimiento y prevención.

El entrenamiento extra no sólo es cargar, en ocasiones es 45 minutos de pura movilidad, de cadera, de tobillo, mucho trabajo de estabilidad o de prevención, porque a lo mejor tuvo una cirugía hace algunos años y son trabajos específicos”, declaró. “El deporte siempre va a tener un factor externo que no controlamos como un rival o una lesión con un contacto directo, pero si te lesionas por algo que estaba dentro de tu control, como un mal aterrizaje, una sobrecarga muscular o una falta de fuerza, es responsabilidad del jugador”.

Para Medel Preüs la diferencia entre una carrera corta y una longeva está en los detalles. Y esos, hoy, se trabajan en sesiones específicas que marcan la diferencia entre competir… o quedarse en el camino.

