Medallistas mexicanos en Centroamericanos ganan hasta 50 mil pesos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 representan un reto para los deportistas, ya que, si bien, México es potencia y es galardonado como el país que más medallas suma en la historia de la justa, sus deportistas cuentan con un premio de hasta $50,000 pesos en caso de subir a lo más alto del podio; conoce los montos para cada uno de ellos, incluidos a los entrenadores.

Cada uno de los deportistas mexicanos cuenta con la oportunidad de subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y obtener un premio económico proveniente de la CONADE con el objetivo de reconocer e incentivar el proceso olímpico de cada uno de sus deportistas.

Osmar Olvera y Juan Manuel Celeya lograron medalla de oro. Mexsport

El monto de los premios se modifica dependiendo de si participan en una prueba individual, compartida o por equipos, entre mayor cantidad de integrantes haya en menor es la cantidad que ingresarán.

Estos son los premios económicos para cada uno de los medallistas mexicanos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

Oro individual / $50,000 pesos mexicanos.

Plata individual / $30,000

Bronce individual / $15,000

Oro conjunto / $30,000

Plata conjunto / $15,000

Bronce conjunto / $10,000

Oro equipos / $15,000

Plata equipos / $10,000

Bronce equipos / $8,000

* A diferencia de los premios económicos en Juegos Olímpicos, este monto es otorgado una sola vez, no de manera vitalicia.

Jorge Iga, Andres Dupont, Susana Hernandez y Celia Pulido suman una medalla de oro y bronce para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Mexsport

Entrenadores también son reconocidos

Al igual que con los deportistas, los montos varían de acuerdo a la cantidad de deportistas que integren la prueba, ya sea individual, conjunta o por equipos. Estas son las cantidades con las cuales son reconocidos cada uno de los entrenadores que poyaron a que México sume una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:

Oro individual / $50,000

Plata individual / $24,000

Bronce individual / $7,500

Oro conjunto / $30,000

Plata conjunto / $12,000

Bronce conjunto / $5,000

Oro equipos / $15,000

Plata equipos / $8,000

Bronce equipos / $4,000

BFG