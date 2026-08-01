Medallistas mexicanos en Centroamericanos ganan hasta 50 mil pesos
Por cada medalla en los Juegos Centroamericanos 2026, un deportista mexicano gana hasta 50 mil pesos; estos son los montos por presea obtenida
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 representan un reto para los deportistas, ya que, si bien, México es potencia y es galardonado como el país que más medallas suma en la historia de la justa, sus deportistas cuentan con un premio de hasta $50,000 pesos en caso de subir a lo más alto del podio; conoce los montos para cada uno de ellos, incluidos a los entrenadores.
Cada uno de los deportistas mexicanos cuenta con la oportunidad de subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y obtener un premio económico proveniente de la CONADE con el objetivo de reconocer e incentivar el proceso olímpico de cada uno de sus deportistas.
El monto de los premios se modifica dependiendo de si participan en una prueba individual, compartida o por equipos, entre mayor cantidad de integrantes haya en menor es la cantidad que ingresarán.
Estos son los premios económicos para cada uno de los medallistas mexicanos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:
Oro individual / $50,000 pesos mexicanos.
Plata individual / $30,000
Bronce individual / $15,000
Oro conjunto / $30,000
Plata conjunto / $15,000
Bronce conjunto / $10,000
Oro equipos / $15,000
Plata equipos / $10,000
Bronce equipos / $8,000
* A diferencia de los premios económicos en Juegos Olímpicos, este monto es otorgado una sola vez, no de manera vitalicia.
Entrenadores también son reconocidos
Al igual que con los deportistas, los montos varían de acuerdo a la cantidad de deportistas que integren la prueba, ya sea individual, conjunta o por equipos. Estas son las cantidades con las cuales son reconocidos cada uno de los entrenadores que poyaron a que México sume una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026:
Oro individual / $50,000
Plata individual / $24,000
Bronce individual / $7,500
Oro conjunto / $30,000
Plata conjunto / $12,000
Bronce conjunto / $5,000
Oro equipos / $15,000
Plata equipos / $8,000
Bronce equipos / $4,000
BFG