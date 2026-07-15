¡Susto de madrugada! Intentan asaltar la mansión de Lamine Yamal tras el pase de España a la final

La madrugada de este miércoles 15 de julio de 2026, la vivienda del futbolista internacional Lamine Yamal, ubicada en la exclusiva zona residencial de Ciudad Diagonal en Esplugues de Llobregat (Barcelona), sufrió un intento de robo con fuerza. El suceso tuvo lugar alrededor de las 4:00 horas, apenas un par de horas después de que la Selección de España sellara su clasificación para la gran final de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en el Estadio Dallas.

Según los informes de los Mossos d'Esquadra, dos individuos encapuchados que vestían pasamontañas lograron saltar el muro perimetral que protege la propiedad. Sin embargo, la rápida intervención del personal de seguridad privada resultó clave para frustrar el asalto. Un vigilante que supervisaba los sistemas de videovigilancia detectó la presencia de los intrusos en tiempo real a través de los monitores de las cámaras de seguridad.

Al verse descubiertos por la reacción de la seguridad, los delincuentes abortaron el plan y huyeron a pie a través de una zona boscosa colindante antes de lograr acceder al interior del inmueble.

A pesar de que el delantero del FC Barcelona se encuentra concentrado con la selección nacional en territorio estadounidense, la vivienda no estaba completamente vacía, ya que en ella pernoctaban empleados de la finca. Asimismo, fuentes policiales indicaron que el padre del futbolista suele frecuentar el domicilio cada dos días.

¿Cómo avanza la investigación de los Mossos d'Esquadra en la casa de Lamine Yamal?

La División de Investigación Criminal (DIC) de la región policial metropolitana sur de Barcelona ha asumido el caso de forma prioritaria. Los agentes de la policía autonómica ya ejecutan las siguientes acciones en el lugar de los hechos:

Inspección ocular : El equipo científico recaba restos biológicos o huellas dactilares que hubieran podido dejar los asaltantes al saltar el muro.

: El equipo científico recaba restos biológicos o huellas dactilares que hubieran podido dejar los asaltantes al saltar el muro. Análisis de video : Se analizan exhaustivamente las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto de la casa como de toda la urbanización de lujo.

: Se analizan exhaustivamente las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto de la casa como de toda la urbanización de lujo. Líneas de hipótesis: Durante la misma noche se registraron otros intentos de robos en chalés vecinos de Esplugues. Las autoridades investigan si se trató de un ataque planificado contra la joya del Barça aprovechando el partido, o si fue un asalto aleatorio de una banda organizada.

Shakira vivió en la casa que ahora habita Lamine Yamal, cuando estuvo casada con Gerard Piqué. IG shakira

De Shakira y Piqué a Lamine Yamal: la historia de la mansión asaltada

La propiedad que sufrió el intento de intrusión no es una vivienda cualquiera en Cataluña. El inmueble de lujo está valorado en unos 11 millones de euros y cuenta con una gran notoriedad pública en el mundo del entretenimiento por haber sido la emblemática antigua residencia de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué durante sus años de relación.

La residencia, diseñada con altos estándares de privacidad que hoy sirvieron para evitar el crimen, se ha convertido en el refugio del joven futbolista de 19 años durante su explosión mediática en el balompié mundial.