“Me encanta”: Ronaldinho se rinde ante Santiago Giménez rumbo al Mundial 2026

Ronaldinho, exjugador de la Selección de Brasil y campeón del mundo, habló en una charla con distintos medios de comunicación sobre los futbolistas que más le llaman la atención de la Selección Mexicana, destacando el nombre de Santiago Gimenez, delantero que actualmente milita en el Milan de la Serie A italiana.

El exjugador del Barcelona señaló que Gimenez es un atacante que le gusta por su estilo de juego y le deseó éxito de cara a la próxima Copa del Mundo, torneo en el que el delantero mexicano busca consolidarse como una de las figuras del Tricolor.

“Lo veo muy bien, es un jugador que me encanta y le deseo mucha suerte. Ojalá las cosas le salgan bien”, declaró Ronaldinho sobre el atacante mexicano.

Cabe destacar que ambos futbolistas recientemente participaron juntos en una campaña publicitaria para una marca de ropa, lo que reforzó la cercanía entre el exfutbolista brasileño y el delantero mexicano.

Elogia a México como sede del Mundial

El exjugador también se refirió a la organización de México como una de las sedes del Mundial 2026, destacando la pasión con la que se vive el futbol en el país y asegurando que la Selección Mexicana cuenta con todo para realizar un buen torneo.

“Me siento muy a gusto al hablar de México. Viví ahí, la gente ama el futbol y la selección tiene todo para hacer un gran Mundial”, comentó.

Asimismo, señaló que, aunque México albergará partidos del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, considera que el país tenía condiciones para recibir más encuentros.

Quiere ver a Messi campeón del mundo

Finalmente, Ronaldinho también habló sobre Lionel Messi, con quien compartió vestidor en el FC Barcelona, asegurando que, aunque siempre apoyará a Brasil, no le molestaría ver al argentino campeón nuevamente.