McLaren también revela decoración especial para semana de pruebas en España

McLaren estará luciendo una decoración especial durante la semana inicial de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en 2026, la cual se desarrolla a partir de este lunes en Barcelona, España.

El equipo británico, que busca defender su bicampeonato de constructores, tendrá su lanzamiento oficial hasta el lunes 9 de febrero, en el cual presentarán sus colores definitivos para el Campeonato Mundial de este año, garantizando que mantendrán el color naranja papaya.

Es por eso que, por lo pronto y siguiendo los pasos de Cadillac con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, la casa de Woking presenta un diseño en negro y cromo, con el número de sus pilotos ubicado en el cubremotor y los pontones laterales. Los patrocinadores principales de la escuadra estarán por toda la carrocería.

La de esta semana también marca la primera vez en la que el piloto británico Lando Norris utiliza el número 1 en su auto, luego de proclamarse Campeón Mundial de Pilotos el año pasado.

Hace algunos días, McLaren se unió a la lista de equipos que no participarían desde el primer (y quizá el segundo) día de actividades en Barcelona, España.

En su caso, la finalidad es maximizar el desarrollo del modelo en cuestión, que se llamará MCL40, recordando que sus pilotos Norris y Oscar Piastri sólo ganaron dos de las últimas nueve carreras del Mundial pasado.

Si sales temprano en pista, tendrás la tranquilidad de saber lo que necesitas saber lo antes posible. Pero, al mismo tiempo, significa que podrías haberte comprometido con el diseño y la realización del auto relativamente pronto, por lo que tendrás que sacrificar tiempo de desarrollo y rendimiento final", comentó Andrea Stella, director del equipo, la semana pasada.

El equipo busca su tercer título consecutivo de Constructores McLaren Racing

La semana de ensayos se organizó para que los equipos verifiquen el funcionamiento de sus autos, desarrollados bajo nuevos reglamentos de unidades de potencia y de carrocerías.

En pocas palabras, se prioriza la confiabilidad y no el rendimiento, algo que se verá hasta la semana de pruebas agendada del 11 al 13 de febrero, en Bahréin.

La ronda de pruebas de pretemporada en Barcelona se realizan de una ventana de 9 a 17 hrs (Tiempo Local).