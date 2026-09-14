Max Verstappen contra 100: El reto que Red Bull plantea para el excampeón mundial

La mayor parrilla que ha enfrentado Max Verstappen no será en un Gran Premio de Fórmula 1. El piloto utilizará un kart para competir contra un centenar de oponentes, en un reto en el que deberá remontar desde el último lugar en busca de la victoria.

El evento se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre en Silverstone, Reino Unido, en un circuito creado específicamente para reunir a 101 pilotos. Esta iniciativa recuerda los inicios de Verstappen en un escenario completamente distinto al de la Fórmula 1, aunque familiar para él.

¿Cómo será el desafío para el piloto contra 100 rivales?

Las reglas son sencillas, pero el reto no; después de una vuelta de formación para los 100 pilotos, Max saldrá desde el último lugar en busca de ir mejorando posiciones; cada adelantamiento tendrá una consecuencia: el piloto superado quedará eliminado de la prueba.

Para mantener condiciones equilibradas, utilizarán karts idénticos y contarán con un sistema de lastre que permitirá igualar el peso de los participantes.

Los 100 pilotos tendrán una ventaja adicional. Podrán utilizar un atajo conocido como Fast Lap, que les permitirá ganar tiempo y defender su posición en la carrera. Verstappen tendrá acceso a este recurso después de completar la mitad de la competencia.

Verstappen regresa a sus raíces

Para un corredor de la Fórmula 1 este reto puede parecer inusual, pero el karting es una parte fundamental en la trayectoria de Verstappen. El neerlandés inició en este tipo de pruebas en pista a los cuatro años; a los siete comenzó a competir y hasta los 15 años permaneció en esa disciplina.

En los karts aprendes todos los conceptos básicos: salidas, defensa, adelantamientos; por supuesto, pasé mucho tiempo de mi vida en el karting, así que siempre es agradable volver", explicó Verstappen.

El campeón del mundo reconoció que enfrentarse a tantos pilotos al mismo tiempo será caótico, aunque espera disfrutar el regreso a la actividad que marcó sus primeros pasos como piloto.

¿Quiénes estarán presentes en el Max vs. 100?

El desafío reunirá a perfiles de distintos ámbitos, entre ellos creadores de contenido, atletas de Red Bull, jugadores, aficionados del automovilismo, periodistas, etc.

Entre los participantes destacan Zac Alsop, YouTuber; Queen B, presentadora de contenidos de motor; Amber Gill, personalidad televisiva, y Janja Garnbret, campeona mundial de escalada deportiva. También estarán presentes figuras conocidas dentro de la cultura online como TheGrefg y Caedrel.

¿Qué se espera del desafío?

Con 30 vueltas por delante y un sistema de eliminación en cada adelantamiento, el desafío promete una carrera diferente para Verstappen, quien tendrá que encontrar la manera de avanzar entre el tráfico sin margen para cometer errores.

La competencia se podrá seguir en vivo este miércoles 16 de septiembre a través de Disney+ y ESPN.