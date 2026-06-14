Mattias Svanberg anotó gol en segundos y hace historia con Suecia en Mundiales

Suecia debutó con una contundente victoria por 5-1 ante Túnez en el Estadio Monterrey en el marco del Grupo F del Mundial 2026.

Los suecos dominaron el partido de principio a fin con un futbol vertical y efectivo, liderados por una destacada actuación colectiva que les permite arrancar en lo más alto de su zona.

Mattias Svanberg logró anotar el segundo gol más rápido entrando de cambio en Mundiales REUTERS

Túnez, por su parte, resistió en algunos tramos, pero pagó caro sus errores defensivos y la superioridad física del rival.

Esta goleada permite a los dirigidos por Graham Potter sumar tres puntos importantes de cara a los duelos ante Japón y Países Bajos.

Mattias Svanberg anota el segundo gol más rápido en Mundiales

Mattias Svanberg ingresó desde el banco en los minutos finales y protagonizó uno de los momentos más llamativos del encuentro.

Piso el campo en el minuto 83:13, recibió una asistencia de Alexander Isak y definió con su primer toque para poner el 4-1 a los 83:30.

Sin embargo, el tanto fue anulado inicialmente por un offside en la jugada de origen. Tras la revisión del VAR, el gol fue validado correctamente, desatando la celebración sueca.

Con este tanto validado, Svanberg anotó el segundo gol más rápido entrando de cambio, fue a los 17 segundos. El uruguayo Richard Morales, mantiene el récord con 16 segundos, durante el Mundial Corea/Japón en 2002.

Los goles más rápidos en Mundiales tras ingresar de cambio

Richard Morales (Uruguay) - 16 segundos - Mundial de Corea/Japón 2002 Mattias Svanberg (Suecia) - 17 segundos - Mundial 2026 Ebbe Sand (Dinamarca) - 21 segundos - Mundial de Francia 1998 Marcin Zewlakow (Polonia) - 59 segundos - Mundial de Corea/Japón 2002 Randal Kolo Muani (Francia) - 65 segundos - Mundial de Qatar 2022 Roger Milla (Camerún) - 83 segundos - Mundial de EE.UU. 1994

Jugadores de Suecia celebrando el gol de Yasin Ayari REUTERS

Yasin Ayari, figura y autor del primer doblete del torneo

Yasin Ayari se convirtió en el primer jugador en anotar un doblete en el Mundial 2026. El mediocampista sueco abrió el marcador con un potente remate de media distancia y luego selló la goleada con otro gran gol, consolidando una actuación brillante en su debut mundialista.

De padre tunecino, Ayari tiene fuertes lazos con Túnez, país de origen de su familia. A pesar de eso, eligió representar a Suecia y, por respeto, evitó celebrar efusivamente sus goles ante la selección de su padre.