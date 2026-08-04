México domina la esgrima con oros de Máximo Azuela y Natalia Botello en Santo Domingo 2026

La delegación mexicana sigue imponiendo condiciones y regalando momentos memorables en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En una vibrante exhibición de talento, disciplina y coraje, el esgrimista queretano Máximo Azuela conquistó la medalla de oro en la modalidad de Florete Individual masculino, reafirmando su estatus como uno de los máximos referentes de este deporte en el continente.

La hazaña fue doblemente especial para el deporte nacional, ya que la Gran Final de la disciplina se convirtió en una guerra civil. Azuela tuvo que medirse en la pista ante su compatriota, el experimentado seleccionado olímpico Diego Cervantes, garantizando que el himno nacional mexicano resonara en lo más alto del podio caribeño.

Un asalto de infarto en tierras caribeñas

El combate por la gloria definitiva fue sumamente equilibrado desde el saludo inicial. Fiel a su estilo agresivo, Máximo tomó la delantera en los primeros compases del asalto. Sin embargo, Cervantes sacó a relucir su colmillo, vino de atrás en el marcador y encendió las alarmas del queretano al hilar puntos clave.

Obligado a mantener la concentración absoluta y a tomar riesgos calculados, Azuela recuperó el control de la pista en el cierre del primer periodo para llevárselo con un parcial de 11-9, desatando los aplausos de los presentes.

Gran cierre con sabor a campeonato

Para el segundo asalto, la paridad no dio tregua. Ambos atletas aztecas saltaron decididos a liquidar el compromiso, lo que provocó un intercambio de estocadas de altísimo nivel táctico. Aunque ese periodo en específico concluyó empatado a 4 tantos, la ventaja inicial construida por el queretano fue determinante.

Con una pizarra electrónica global de 15-13, Máximo Azuela alzó los brazos en señal de victoria para colgarse la presea dorada, mientras que Diego Cervantes se adjudicó una muy digna medalla de plata. Con este resultado histórico, México consolida su dominio absoluto en las armas centroamericanas.

Natalia Botello reina en el último suspiro

Por su parte, la bajacaliforniana Natalia Botello aguantó los embates en la disciplina de Sable Femenil. La mexicana protagonizó una final de alarido contra la puertorriqueña Gabriela Hwang.

Hwang sorprendió al ponerse al frente en los primeros compases, obligando a la tijuanense a remar contracorriente. Botello sacó a relucir su experiencia e inteligencia táctica para recortar distancias de forma milimétrica. En un cierre no apto para cardiacos, la seleccionada nacional definió el combate con el último toque, firmando un emocionante 15-14 que desató la fiesta mexicana en tierras caribeñas.