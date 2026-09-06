Toluca Vs Monterrey EN VIVO: Final de Leagues Cup 2026
Toluca y Monterrey buscan consagrarse como el primer campeón de la Liga MX dentro de la Leagues Cup; sigue EN VIVO la Final
TOLUCA
00
MONTERREY
POR COMENZAR...
-¡Saltan a calentar los protagonistas!
La Final de la Leagues Cup 2026 comenzará en breve...
-Así saltará Monterrey a la Final:
Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, Óliver Torres, Orbelín Pineda, Diego Rossi, ‘Tecatito’ Corona, Lucas Ocampos y Hugo Cuypers
-Alineación de Toluca:
Hugo González, Brian García, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo, Nico Castro, Franco Romero, Jesús ‘Canelo’ Angulo, Helinho, Alexis Vega y Federico Viñas
-Houston se prepara para recibir la Final
El Shell Energy Stadium será la sede de este compromiso entre Escarlatas y La Pandilla
-¡¡¡Bieeeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!
Toluca y Monterrey definen al nuevo campeón de la Leagues Cup 2026