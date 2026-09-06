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Toluca Vs Monterrey EN VIVO: Final de Leagues Cup 2026

Toluca y Monterrey buscan consagrarse como el primer campeón de la Liga MX dentro de la Leagues Cup; sigue EN VIVO la Final

Por: Bernardo Ferreira

Toluca y Monterrey definirán al primer campeón de Liga MX en la historia de la Leagues Cup.
Toluca y Monterrey definirán al primer campeón de Liga MX en la historia de la Leagues Cup.Especial
Toluca vs Chivas, jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX
TOLUCA
00
MONTERREY
Escudo de Rayados de Monterrey
POR COMENZAR...
-¡Saltan a calentar los protagonistas!

La Final de la Leagues Cup 2026 comenzará en breve...

-Así saltará Monterrey a la Final:

Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, Óliver Torres, Orbelín Pineda, Diego Rossi, ‘Tecatito’ Corona, Lucas Ocampos y Hugo Cuypers

-Alineación de Toluca:

Hugo González, Brian García, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo, Nico Castro, Franco Romero, Jesús ‘Canelo’ Angulo, Helinho, Alexis Vega y Federico Viñas

-Houston se prepara para recibir la Final

El Shell Energy Stadium será la sede de este compromiso entre Escarlatas y La Pandilla

-¡¡¡Bieeeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Toluca y Monterrey definen al nuevo campeón de la Leagues Cup 2026

Toluca y Monterrey definirán al primer campeón de Liga MX en la historia de la Leagues Cup.
Toluca y Monterrey definirán al primer campeón de Liga MX en la historia de la Leagues Cup.Especial

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