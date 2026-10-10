Mateo Chávez rompe el silencio tras su expulsión con el Tricolor: "Cometí un error y me dolió"

El lateral mexicano Mateo Chávez habló sobre la expulsión que sufrió con la Selección Mexicana en el partido amistoso ante Estados Unidos y reconoció que es una experiencia de la que buscará aprender para el futuro. El futbolista volvió a la actividad con el AZ Alkmaar en el futbol de los Países Bajos, en la derrota de su equipo ante el Feyenoord.

En entrevista con Claro Sports, Chávez admitió que no tuvo su mejor desempeño en aquel encuentro con el Tricolor y reconoció que la expulsión le afectó anímicamente. Sin embargo, aseguró que buscó cambiar su mentalidad desde el día siguiente para dejar atrás el episodio y concentrarse en mejorar.

En ese tercer partido no entré bien, es la realidad. Cometí un error y me dolió mucho en su momento, pero desde el siguiente día creo que he mejorado mucho, cambié el chip. Me informaron que tenía que regresar un poco antes, que al no poder jugar el club me pidió un poco antes y cambié la mentalidad, obviamente sin dejar de pensar en mi error y en aprender, todo pasa”, declaró.

Mateo Chávez busca recuperar protagonismo con el AZ Alkmaar

Tras dejar atrás el episodio con la Selección Mexicana, el defensor regio tiene claro que su prioridad es recuperar el ritmo y aportar al AZ Alkmaar, equipo con el que busca mantenerse competitivo en la Eredivisie.

Chávez destacó que confía en la calidad de su plantilla y en las posibilidades del conjunto neerlandés para competir en la parte alta de la clasificación. Además, sabe que mantener un buen rendimiento a nivel de clubes será importante para continuar en el radar de la Selección Mexicana.

Ahora enfocarme otra vez aquí en el AZ, creo que tenemos un gran equipo, tenemos mucho para dar y estoy disfrutando mucho el futbol, estoy disfrutando el día a día”, manifestó.

De esta manera, Mateo Chávez busca convertir la expulsión con el Tricolor en una experiencia de aprendizaje y enfocarse en su presente con el AZ Alkmaar. El objetivo del lateral mexicano será mantener la regularidad en el futbol europeo y seguir sumando argumentos para volver a ser considerado por la Selección Mexicana.