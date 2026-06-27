Místico y Máscara Dorada hacen la hazaña: nuevos campeones de ROH

Los luchadores mexicanos, Místico y Máscara Dorada, aceptaron el reto con el objetivo puesto en conseguir el Campeonato Mundial de Parejas Ring Of Honor y la noche del viernes 26 de junio de 2026, lograron la hazaña de obtenerlo, luego de vencer a Sammy Guevara y The Beast Morton en la batalla estelar en la Arena México.

La lucha inició con un estilo clásico y poco a poco fueron elevando la intensidad. Sammy Guevara y The Beast Mortos trataron de disminuir la energía de los mexicanos con severos castigos, pero los nacionales intercambiaron el mando y empezaron a surgir los vuelos entre cuerdas y por las esquinas.

La batalla se decidió cuando Máscara Dorada lanzó un mortal hacia atrás sobre Sammy Guevara fuera del ring, mientras Místico rindió a The Beast Mortos con la tradicional “Mística”.

“Lo prometido es deuda. Si tengo que escoger una pareja, voy a agarrar siempre a uno de los mejores del CMLL y no es porque le dé coba, simplemente porque me reflejo ahí y creo acerté muy bien teniendo a una gran pareja, a un gran amigo, un gran compañero como lo es Máscara Dorada, este Joven Maravilla que ha demostrado lo que ha hecho y hoy por hoy, lo prometido es deuda, campeones mundiales de Parejas de ROH y para mí es un orgullo ser pareja de él”, dijo Místico.

“Ahora no solo estamos saliendo a dar la cara que es la lucha, estamos saliendo a dar la cara de qué son los mexicanos y que es el CMLL. Vamos a llegar a este evento de IW como campeones y vamos contra grandes parejas. No queda más que defender la lealtad, el orgullo de estos campeonatos”, señaló por su parte Máscara Dorada.

En la lucha semifinal, Flip Gordon y Titán se llevaron la derrota ante Volador Jr y Hechicero. El líder de los Depredadores lanzó su tercer roto a Gordon por título mundial histórico de peso medio, batalla que fue aceptada.

Por su parte, los rudos sumaron un triunfo más en la noche, cuando Zandokan Jr, Difunto y Furia Roja dieron cuenta de Star Jr, Xelhua y Star Black.

En el tercer combate, también los rufianes se apoderaron del triunfo. Bárbaro Cavernario, Villano III Jr e Hijo del Villano III vencieron a Dragón Rojo Junior, Dragón de Fuego y Dragón Legendario.

Dragón Rojo le reclamó a Bárbaro Cavernario, quien le respondió que está para lo que quiera.

En lucha de Amazonas, Persephone y Keyra fueron descalificadas por exceso de castigo sobre Tessa Blanchard y Garra Negra. La estadunidense no quedó a gusto y pidió una revancha, por lo que ‘Perse’ se le fue encima y terminó aceptando el reto.

En el inicio de la función del Viernes Espectacular, Hijo del Pantera y Pantera Jr derrotaron a Infarto y Cerebro Negro Jr.