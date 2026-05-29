Martinoli bromeó con su caída: ‘imitando a Juan Gabriel’

No fue un resbalón como el que tuvo Ricardo La Volpe en una transmisión, sino que éste fue real. Christian Martinoli se tomó de buen humor la caída que tuvo durante un acto promocional de una marca, en el que había dicho que se iban a desmayar. El comentarista compartió el video del momento en redes sociales y le agregó más saborcito.

“Imitando a Juan Gabriel, el gran Divo de Juárez. ¿De qué me voy a disfrazar?”, fue cómo tituló la publicación en Facebook.

El momento se dio cuando Christian Martinoli preguntó a los presentes sobre ¿quién va al Mundial? Por lo que le respondieron que Marcel (Ruiz), Chaquito (Santiago Gimenez) y después de decir ‘Hormigol’ (Armando González), vino el resbalón.

El comentarista se volvió a poner de pie y al momento le agregó un toque humorístico.

“Les dije que nos íbamos a desmayar. Lola, ¿qué estamos haciendo Lola? ¿Te mandaron de Chapultepec? ¿Quién puso esto?”, señaló.

Asimismo, Christian Martinoli recordó las caídas que tuvo Condorito, personaje principal de una serie de historietas cómicas.

“Viste cómo caí con estilo, como Condorito, para atrás, metí la mano, casi me fracturo. Ahorita me lo mandan (video) porque lo tuvimos que subir a las redes”, agregó.

En la publicación que hizo en Facebook, le más condimento a la situación al pedir “PENAL PARA EL AMÉRICA”, lo que generó una serie de reacciones por parte de los aficionados.