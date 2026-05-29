Árbitra Katia Itzel elogió a ganadora de un boleto para el Mundial

Katia Itzel García, árbitra que estará en el Mundial 2026, elogió a una de las ganadoras de un boleto para la inauguración del torneo del próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años y originaria de El Carril Tlaquila, Veracruz, sorprendió con su dominio del balón.

“La cuarta ganadora de nuestra Presidenta es sin duda, una muestra clara de que México tiene talento en cada rincón del país y una diversidad cultural que nos hace sentirnos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos.

Su técnica con el balón y habilidad para dominarlo, su historia de vida y su pasión que nos transmite al verla, nos muestra que nuestro México es grande, valiente y talentoso. Muchas felicidades Yolett Cervantes Cuaquehua, de Veracruz, Tlaquilpa”, mencionó Karla Itzel.

Entre las juezas para elegir a la ganadora estuvieron Charlyn Corral y la arbitra Katia Itzel García, quien se dijo emocionada a unos días de que inicie el Mundial con el partido entre México y Sudáfrica.

“Me imagino que todos podemos compartir la emoción que sentimos que el futbol pueda estar en México, que está pasión que tanto sentimos, nosotras las mujeres, a la que nos gusta el balón, lo podamos vivir muy de cerca”, dijo.

Yolett Cervantes Cuaquehua pidió que siga impulsando el futbol femenil Reuters

Por su parte, Yolett Cervantes Cuaquehua agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por tomarlas en cuenta y pidió seguir impulsando el futbol femenil.

“Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, por ser una de las afortunadas de estar en un evento muy importante, como es el Mundial de futbol. La admiro y la respeto demasiado por ser la primera mujer presidenta de nuestro bello país. Gracias por tomarnos en cuenta, sigamos impulsando el futbol femenil porque todas las mujeres tenemos nuestros talentos, cualidades y que bueno que se puedan dar a conocer”, señaló.