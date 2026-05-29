Mohamed vs Pizarro: el abismo de títulos como técnicos

En un abismo de títulos como técnicos entre ambos, Antonio Mohamed y Guido Pizarro se enfrentan en la final de la Copa de Campeones de Concacaf. ‘El Turco’ tiene la mirada fija en el trofeo que le hace falta en sus tribunas, mientras que el estratega de Tigres espera inaugurar su casillero. Además, tienen un plus, conseguir su boleto al próximo Mundial de Clubes.

En el duelo entre ‘experimentado’ y ‘aprendiz’, Mohamed tendrá el aliciente de estar con su afición para tratar de buscar el tercer título del Toluca en la Concacaf. Una final mexicana por primera vez desde 2021, cuando Monterrey derrotó al América por 2-0 global.

Antonio 'El Turco' Mohamed va por su título 14 Mexsport

“Un título muy importante que no me ha tocado ganar. He estado en un montón de equipos y nunca jugué la Copa… Con América la empecé y la tuve que dejar”, recordó Mohamed en conferencia de prensa.

Los Tigres ya saben lo que es alzar un título de la Concacaf. El único que han conseguido data de 2020, cuando vencieron 2-1 al LAFC de la Major League Soccer en el Exploria Stadium de Orlando.

LOS 13 TÍTULOS DE ANTONIO MOHAMED EN SU CARRERA:

5 títulos de Liga MX: Xolos (2012), América (2014), Monterrey (2019) y Toluca (bicampeón 2025).

títulos de Liga MX: Xolos (2012), América (2014), Monterrey (2019) y Toluca (bicampeón 2025). 2 Copa MX: Monterrey.

Copa MX: Monterrey. 1 Campeón de Campeones: Toluca.

Campeón de Campeones: Toluca. 1 Campeones Cup: Toluca.

Campeones Cup: Toluca. 1 Sudamericana: Independiente.

Sudamericana: Independiente. 1 Ascenso a Primera: Huracán.

Ascenso a Primera: Huracán. 1 Supercopa Mineiro: Atlético Mineiro.

Supercopa Mineiro: Atlético Mineiro. 1 Campeonato Mineiro: Atlético Mineiro.

Antonio Mohamed y Guido Pizarro, listos para la final de la Copa de Campeones Concacaf Mexsport

Los Diablos Rojos del Toluca tienen una racha positiva para que Mohamed piense en su título 14. Han ganado sus últimos tres juegos en casa en la Copa de Campeones de Concacaf y si llegan a cuatro triunfos, sería la primera vez desde 2008. Pero…, en ese lapso no le han podido ganar a equipos de la Liga MX, con saldo de dos empates y derrota.

GUIDO PIZARRO PODRÍA SER HISTÓRICO SI GANA LA COPA

Guido Pizarro llegó a Tigres en 2013 y de inmediato representó la filosofía felina. Su estadía en el club se vio interrumpida por su aventura en Europa, aunque regresó por la puerta grande. El cuadro regiomontano enalteció el liderazgo que tiene y lo anuncio en marzo de 2025 como su nuevo técnico.

Guido Pizarro ya ganó la Copa como jugadora, ahora la busca como técnico y unirse a un grupo selecto que lo han hecho en ambas etapas Mexsport

Guido Pizarro ya sabe lo que es ganar la Copa de Campeones de Concacaf como jugador y tiene la posibilidad de hacerlo como técnico, un logro que tiene Vicente Sánchez, cuando la consiguió en Cruz Azul.

¿Quién más ha hecho esta hazaña? Ricardo ‘El Tuca’ Ferretti.

“Desde que llegué a México a Tigres, mi ilusión y combustible era regalarle títulos a la gente y creo que como jugador lo hice, estoy convencido que desde este lado lo voy a hacer”, dijo Guido Pizarro.