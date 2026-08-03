¿Buenas o malas noticias? Jerry Jones está dispuesto a vender parte de los Cowboys de Dallas

Durante más de tres décadas, Jerry Jones ha gobernado a los Cowboys de Dallas sin compartir el timón. Ese modelo podría cambiar. El propietario de la franquicia más valiosa de la NFL reconoció que está dispuesto a vender una participación minoritaria del equipo, y Mark Cuban ya se perfila como el principal interesado en convertirse en su nuevo socio.

Las declaraciones de ambos surgieron en una entrevista con el Dallas Morning News, donde Jones dejó claro que no cerraría la puerta a una operación de este tipo si el comprador es el expropietario mayoritario de los Mavericks.

Precisamente por eso estaría abierto a esa posibilidad, por la persona que es", afirmó Jones.

El dueño de los Cowboys explicó que, además de la capacidad financiera que puede aportar un inversionista, también busca asociarse con personas que compartan su visión sobre el deporte y el crecimiento de la organización.

Le tengo un enorme respeto. Sé lo que hizo por los Mavericks y por el basquetbol. Quieres asociarte con alguien de la más alta calidad, alguien que ama el deporte y quiere contribuir a él", señaló. Mark

Mark Cuban no oculta su interés

La respuesta del empresario no tardó en llegar. Cuban aseguró que su fondo de inversión, Harbinger, estaría dispuesto a participar en una eventual compra de una parte de la franquicia

Estoy seguro de que nuestro fondo Harbinger estaría abierto a ello", comentó.

No obstante, existe un obstáculo importante.

Harbinger no figura entre los fondos de capital privado autorizados por la NFL para adquirir participaciones en equipos, por lo que una eventual negociación tendría que realizarse bajo otro esquema o directamente con Cuban como inversionista.

Una venta que todavía no está definida

Las declaraciones llegan después de que Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo de los Cowboys e hijo de Jerry Jones, reconociera recientemente que la organización analiza vender una participación minoritaria de la franquicia.

Sin embargo, estar dispuesto a escuchar ofertas no significa que exista una negociación avanzada.

Jerry Jones mantiene el control absoluto de la organización y cualquier operación dependerá tanto del precio como del perfil del inversionista.

De crítico de la NFL a posible socio

La posibilidad resulta llamativa por el historial de Mark Cuban con la NFL.

En 2014, el empresario aseguró que la liga caminaba hacia un colapso provocado por el crecimiento desmedido de su negocio y lanzó una frase que se volvió famosa en Estados Unidos.

Los cerdos engordan y los puercos son sacrificados."

¿Cuánto valen los Cowboys?

Durante la última década, la liga incrementó sus ingresos gracias a nuevos contratos de televisión, acuerdos comerciales y una expansión internacional que disparó el valor de todas sus franquicias.

Los Cowboys fueron uno de los principales beneficiados y hoy son considerados la organización deportiva más valiosa del mundo, con una valuación que supera los 10 mil millones de dólares, según estimaciones especializadas. Un negocio que sigue creciendo

Jerry Jones parece dispuesto a abrir una nueva etapa en la historia de la franquicia, aunque sin renunciar al control que ha ejercido desde que compró al equipo en 1989.

Si la operación llega a concretarse, Mark Cuban pasaría de ser uno de los críticos más visibles del modelo de negocio de la NFL a convertirse en accionista de la franquicia más emblemática del futbol americano profesional.

Por ahora, la posibilidad apenas comienza a tomar forma. Pero en Dallas, donde rara vez cambia algo sin la aprobación de Jerry Jones, el simple hecho de que el propietario hable de vender una parte de los Cowboys ya representa una noticia de gran impacto.